В регулярном чемпионате НХЛ команда New Jersey Devils одержала победу в очередном матче

Источник материала: ОНТ

В регулярном чемпионате НХЛ команда New Jersey Devils с белорусским нападающим Егором Шаранговичем в составе одержала победу в очередном матче.

Дома «дьяволы» обыграли New York Islanders со счётом 2:0. Егор Шарангович провёл на льду 16 с половиной минут и результативными действиями не отметился. Первой звездой поединка признан вратарь New Jersey Скотт ВЭджвуд, который отразил 26 бросков и оформил «шатаут». Следующий матч команда Егора Шаранговича также проведёт дома в ночь на среду. Соперник – Philadelphia Flyers.

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