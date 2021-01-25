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В регулярном чемпионате НХЛ команда New Jersey Devils одержала победу в очередном матче
Источник материала: ОНТ
В регулярном чемпионате НХЛ команда New Jersey Devils с белорусским нападающим Егором Шаранговичем в составе одержала победу в очередном матче.
Дома «дьяволы» обыграли New York Islanders со счётом 2:0. Егор Шарангович провёл на льду 16 с половиной минут и результативными действиями не отметился. Первой звездой поединка признан вратарь New Jersey Скотт ВЭджвуд, который отразил 26 бросков и оформил «шатаут». Следующий матч команда Егора Шаранговича также проведёт дома в ночь на среду. Соперник – Philadelphia Flyers.
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В регулярном чемпионате НХЛ команда New Jersey Devils с белорусским нападающим Егором Шаранговичем в составе одержала победу в очередном матче. Дома «дьяволы» обыграли New...
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