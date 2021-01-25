Куда сходить на неделе с 25 по 31 января?

Источник материала: ОНТ

В последнюю неделю января снежная зима сдала свои позиции. Когда за окном серость, особенно важно не сидеть дома и быть открытыми новому и интересному. А мы расскажем, где на этой неделе можно найти новые впечатления.

Кино

1. 29 января в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура продолжится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

На этот раз на экране фильм Стэнли Кубрика «Лолита» (1962). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура(ул. Азгура, 8)

Когда: 29 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7 рублей

2. Впереди последняя неделя «Фестиваля европейского кино», где на экранах продолжится показ отличных игровых и документальных фильмов, которые на протяжении прошлого года покоряли фестивальные площадки всего мира и вызывали обсуждения и восторженные отзывы. «Фестиваль европейского кино» проходит в кинотеатрах «Центральный», «Пионер», Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

На фестивале представлены 41 картина из Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Чехии, Италии, Скандинавии, стран Балтии Юго-Восточной и Восточной Европы.

В программе игрового кино – социальные драмы, любовные приключения, фантазии и основанные на реальных событиях истории. Они расширяют наше представление о мире и помогают понять самих себя. Показы игрового кино проходят в кинотеатрах «Центральный» и Falcon Club Бутик кино. Важные и трепетные фильмы для всей семьи, которые помогают лучше узнать друг друга, показывают в кинотеатре «Пионер».

В документальной программе – актуальные проблемы и размышления о вечном, гении и провокаторы, мудрые старики и дерзкие юноши, Кубрик, Тарковский и наши современники. В подборке документального кино представлены редкие экземпляры в виде документальных комедий и даже док-анимации, а еще лучшие фильмы студентов киношкол Германии, Италии, Хорватии, Словакии – их смотрите в кинотеатрах «Центральный» и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

Программа показов игрового кино на текущую неделю: 25 января – «Несчастье быть рожденным», 25 и 30 января – «Сестры Макалузо», 26 января – «Шестнадцатая весна» и «Райский лагерь», 27 января – «Заглавными буквами», 27 и 29 января – «Эдем», 28 января – «Мальмкрог», 28 и 31 января – «Что мы говорим, что мы делаем», 29 и 31 января – «В сумерках».

Документальное кино выйдет на экраны: 25 января – «Тишина – голоса Лиссабона», 26 января – «Летняя война» и «Фильмы европейских киношкол. Студенческое кино I», 27 января – «Фильмы европейских киношкол. Студенческое кино II», 27 и 30 января – «Ее матери».

Семейное кино покажут: 30 января – «Джеки и Опьен» и «Стая», 30 и 31 января – «Клуб уродливых детей», 31 января – «Фритци» и «Сестры».





18+

Где: кинотеатры «Центральный», «Пионер», Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo

Когда: до 31 января

Подробности тут

Стоимость билетов: от 7 рублей

3. С 25 января в столичных кинотеатрах начнется показ супергеройского кино «Чудо-женщина: 1984».

По сюжету фильма влиятельный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Он не жалеет средств и собирает по всему миру магические артефакты в попытке найти тот, который подарит ему безграничную силу и божественное могущество. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории. В руки Минервы попадает артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку – Гепарду. Разъяренная, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.









12+

Где: кинотеатры Минска

Когда: с 25 по 27 января

Подробности тут

Стоимость билетов: от 6 рублей

Концерты

1. 26 января в 19:00 в Белгосфилармонии состоится концерт «Кино и не только» в исполнении Государственного камерного хора Республики Беларусь. В программе будет представлена музыка из кинофильмов «Завтрак у Тиффани», «Гусарская баллада», «Весна», «Веселые ребята», «Карнавальная ночь», мультфильма «Бременские музыканты», попурри на известные мелодии из шедевров мирового кинематографа, а также популярные эстрадные композиции разных лет.

Художественный руководитель и дирижер – заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Михайлова.





6+

Где: Белгосфилармония (пр-т Независимости, 50)

Когда: 26 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 10 рублей

2. Культурный центр «Мир классической музыки» приглашает насладиться программой «Музыкотерапия через классику». 26 января в 19:30 будет представлена величественная органная музыка и душевная флейта, музыка Баха и известные мелодии композиторов разных времен и эпох.

Вы сможете окунуться в чарующую музыку органа и флейты, а также звуки особенных инструментов в звукотерапии: тибетских поющих чаш, чакрофонов, колокольчиков коши и тяньгши, шума дождя и океана.

Концерт пройдет в небольшом камерном зале, при свечах, в атмосфере уюта и тепла. Для вашего комфорта и уюта на мероприятии будет всего 20 мест.





12+

Где: Мир классической музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8; 2 этаж)

Когда: 26 января, 19:30

Подробности тут

Стоимость билетов: от 28 рублей

Спектакли

1. 25 января в 19.00 Студенческий драматический театр БГУ «На балконе» приглашает на спектакль «Оглянись в гневе», а 28 января – «Сад».

Джон Джеймс Осборн, английский драматург середины ХХ века, написал пьесу «Оглянись в гневе», которая потрясла современные представления о том, каким должен быть театр.

«Сад» – интерпретация пьесы Антона Чехова через одного персонажа, одного актера, одного человека. Выбранная форма моноспектакля позволяет придать действию интимный и сакральный характер, использовать непривычные для классического произведения приемы, создать особый авторский контекст.





18+

Где: Арт-пространство БГУ (ул. Октябрьская, 10)

Когда: 25 и 28 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 10,5 рублей

2. 26 января театр HomoCosmos приглашает на спектакль «Дора, или сексуальные неврозы наших родителей». Пьеса, написанная более 10 лет назад, будет впервые поставлена в Беларуси. Ее автор Лукас Берфус – один из самых значительных современных немецкоязычных писателей, пьесы которого переведены на многие языки и ставятся по всему миру.

Темы, предлагаемые Берфусом для сцены, будь то эвтаназия или парадоксы половой морали, уникальны, более ни в каких иных текстах в той же мере проработки они не повторяются, что обеспечивает драматургу постоянный интерес театра, который хочет быть интеллектуальным, дискуссионным, поисковым.





18+

Где: Hide (ул. Октябрьская, 19\4)

Когда: 26 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 10 рублей

Выставки

1. С 21 января по 28 февраля в Национальном центре современных искусств пройдет выставка современного белорусского пейзажа. Посетители выставки смогут увидеть почти 50 работ белорусских авторов, которые являются наиболее яркими представителями лирического пейзажа и помогают ему оставаться визитной карточкой отечественного искусства.





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Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 28 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, льготный – 2 рубля

2. До 14 февраля в Галерее Михаила Савицкого можно посмотреть на Минск в работах художников прошлого века на выставке «Огни моего города». На выставке представлены произведения искусства, по которым можно проследить, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет. Это своеобразная ретроспектива, где каждое десятилетие характеризуется своими достижениями, знаковыми для горожан событиями: строительством новых микрорайонов, возрождением исторического центра, городскими праздниками. Также на экспозиции работает видеозона, где можно посмотреть документальные фильмы о Минске.

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Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 14 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 3,5 рубля, школьникам – 2 рубля

3. До 21 февраля в арт-гостиной «Высокае мѣста» представлена выставка пейзажей «К горизонту» художника Павла Кондрусевича. Посетители экспозиции смогут познакомиться с пейзажами Беларуси, Литвы, Австрии, Италии, а также некоторыми придуманными и фантастическими видами.

Картины художника выполнены в технике масляной живописи и отличаются особой выразительностью и теплотой.





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Где: Высокое место (ул. Герцена, 2а)

Когда: до 21 февраля, среда-воскресенье 11:00-19:00.

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 3 рубля, студентам – 2,5 рубля, школьникам – 2 рубля

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: Анастасия Штайда, kinopoisk.ru, classicalmusic.by, facebook.com, belta.by, ncsm.by, minskmuseum.by, philharmonic.by

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