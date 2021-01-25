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Неизвестные оставили послание Трампу в небе над его резиденцией

25.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестные оставили послание Трампу в небе над его резиденцией

В небе над Флоридой (США) был замечен самолет с баннером «Трамп – худший президент всех времен». Об этом 25 января информирует TMZ.

Судя по снимкам очевидцев, баннер на другом самолете называл Дональда Трампа «жалким неудачником» и призывал экс-президента США «убираться обратно в Москву».

Самолеты с баннерами пролетали над резиденцией Дональда Трампа в Палм-бич. По сведениям Daily Mail, там бывший американский лидер проводит время с семьей.

Фото: Twitter / DWUhlfelderLaw

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В небе над Флоридой (США) был замечен самолет с баннером «Трамп – худший президент всех времен». Об этом 25 января информирует TMZ. Судя по снимкам очевидцев, баннер...
 
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