Неизвестные оставили послание Трампу в небе над его резиденцией

Источник материала: ОНТ

В небе над Флоридой (США) был замечен самолет с баннером «Трамп – худший президент всех времен». Об этом 25 января информирует TMZ.

Судя по снимкам очевидцев, баннер на другом самолете называл Дональда Трампа «жалким неудачником» и призывал экс-президента США «убираться обратно в Москву».

Самолеты с баннерами пролетали над резиденцией Дональда Трампа в Палм-бич. По сведениям Daily Mail, там бывший американский лидер проводит время с семьей.

Фото: Twitter / DWUhlfelderLaw

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