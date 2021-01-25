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Неизвестные оставили послание Трампу в небе над его резиденцией
Источник материала: ОНТ
В небе над Флоридой (США) был замечен самолет с баннером «Трамп – худший президент всех времен». Об этом 25 января
Судя по снимкам очевидцев, баннер на другом самолете называл Дональда Трампа «жалким неудачником» и призывал экс-президента США «убираться обратно в Москву».
Самолеты с баннерами пролетали над резиденцией Дональда Трампа в Палм-бич. По
Фото: Twitter / DWUhlfelderLaw
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В небе над Флоридой (США) был замечен самолет с баннером «Трамп – худший президент всех времен». Об этом 25 января информирует TMZ. Судя по снимкам очевидцев, баннер...
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