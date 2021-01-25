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Государство направит около 47 миллиардов рублей на госпрограммы по демографической безопасности и здоровью нации
Источник материала: ОНТ
К демографической безопасности и здоровью нации. На приоритетные цели этой госпрограммы в ближайшие пять лет государство намерено направить около 47 миллиардов рублей.
Средства, в том числе, пойдут на строительство и реконструкцию четырех десятков объектов здравоохранения – больниц, медцентров, амбулаторий, поликлиник и трёх оздоровительных организаций.
Фото: БЕЛТА
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Государство направит около 47 миллиардов рублей на госпрограммы по демографической безопасности и здоровью нации
К демографической безопасности и здоровью нации. На приоритетные цели этой госпрограммы в ближайшие пять лет государство намерено направить около 47 миллиардов...
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