Государство направит около 47 миллиардов рублей на госпрограммы по демографической безопасности и здоровью нации

Источник материала: ОНТ

К демографической безопасности и здоровью нации. На приоритетные цели этой госпрограммы в ближайшие пять лет государство намерено направить около 47 миллиардов рублей.





Средства, в том числе, пойдут на строительство и реконструкцию четырех десятков объектов здравоохранения – больниц, медцентров, амбулаторий, поликлиник и трёх оздоровительных организаций.

Фото: БЕЛТА

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