Хоккеисты минского «Динамо» начинают домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» сегодня начинают домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ. Первый соперник – череповецкая «Северсталь».

Начало встречи в 19:10. В турнирной таблице Западной конференции минчане располагаются на шестом месте. У команды Крейга Вудкрофта 55 очков. «Северсталь» – на 7-й строчке, у нее на один балл меньше. Отметим, что у «Динамо» из списка травмированных выведен защитник Бреннан Менелл, но получил повреждение другой игрок обороны – Илья Соловьёв. После матча с «Северсталью» «зубры» на своём льду примут нижегородское «Торпедо», московский ЦСКА и подмосковный «Витязь».

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