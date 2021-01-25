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Сахара в четвертый случай за последние 42 года покрылась льдом

25.01.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пустыня Сахара в четвертый раз за 42 года покрылась льдом. Об этом сообщает Live Science.


Фото: Karim Bouchetata

Фотограф Карим Бушетата (Karim Bouchetata) запечатлел лед в пустыне 19 января. Он сделал эти кадры неподалеку от города Айн-Сефра на северо-западе Алжира, в регионе, что находится на высоте в 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.

Это необычное, но не беспрецедентное событие. Так, это уже четвертый раз за последние 42 года, когда Айн-Сефра наблюдает снег — предыдущие разы были в 1979, 2016 и 2018 годах.

Причем в прошлые разы снегопад был сильнее, чем в 2021-м. Так, в 2018 году в некоторых районах на северо-западе Алжира выпало до 40 сантиметров снега, в то время, как метель в 2016 году принесла до 1 метра снежного покрова в некоторых регионах.

Сахара — самая большая жаркая пустыня в мире, простирающаяся на 8,6 миллиона квадратных километров через Северную Африку между Атлантическим океаном и Красным морем. При этом в Сахаре довольно много шансов увидеть снегопад на больших высотах, например, в Атласских горах. По данным НАСА, на марокканской стороне Атласских гор в 2005 и 2012 годах также были значительные снегопады.

 
 
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Причем в предыдущие разы снегопад был сильнее.
 
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