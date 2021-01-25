Топ-4 самых красивых дворцов России. Вот, как они выглядят и где находятся

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце якобы Владимира Путина на побережье Черного моря. Предлагаем посмотреть, как выглядят самые роскошные дворцы России, которые строили при царях. Список из четырех сооружений составил журнал AD .

Меншиковский дворец

Меншиковский дворец, расположившийся на берегу Невы, безусловно, архитектурный шедевр, но еще и символ безнаказанности. Потому что Александр Меншиков был не только ближайшим сподвижником и фаворитом Петра I, адмиралом, первым санкт-петербургским генерал-губернатором, но еще и казнокрадом, взяточником и интриганом. Его роскошный дворец строился во времена, когда уже вскрылись многие казенные злоупотребления, правда, они благополучно забылись на целых двенадцать лет. Тем не менее в 1727 году Меншиков был арестован и отправлен в ссылку. Но на момент опалы он был самым богатым человеком в России и уже успел пожить в раю.



Фото с сайта admagazine.ru

Меншиковский дворец строился шесть лет — с 1716-го по 1722-й. Петербург тогда не был похож на тот, каким мы видим его сейчас. Набережные Невы еще укрепляли, а дренаж болотистой почвы не позволял строить каменные дома, поэтому все они, кроме Меншиковского дворца, были деревянными. Меншиков жил лучше самого Петра, поэтому именно в его дворце проводили все праздничные приемы и торжественные обеды.



Фото с сайта admagazine.ru

Здесь нет столько позолоты, как в Екатерининском дворце, ведь в основе оформления интерьера была голландская модель с акцентами на пользе, прочности, умеренности. Часть комнат отделана именно голландской бело-голубой плиткой, ею покрыты все стены от пола до потолка — широкая русская душа видна в деталях.

Екатерининский дворец

За роскошью, конечно, стоит ехать в Ленинградскую область. Здесь, в Царском Селе, находится один из самых крупных дворцов России — Екатерининский. Он был заложен по приказу Екатерины I в 1717 году, а также являлся официальной летней резиденцией Елизаветы Петровны и Екатерины II. То, что мы видим сейчас, построил в 1756 году Бартоломео Франческо Растрелли. Он проявил себя не только как великолепный декоратор и архитектор, но и как талантливый инженер. Например, он спроектировал здание так, что главный зал площадью 860 м² не имеет ни одной опоры для перекрытия, поэтому в солнечные дни пространство беспрепятственно заливается естественным светом.



Фото с сайта admagazine.ru

Комнаты в здании расположены так, чтобы создавать бесконечные анфилады. Парадная анфилада вела к бальному залу и была отделана золотом. Поэтому императрица, выходящая к гостям по ней, была похожа на оживший портрет в роскошной раме.



Фото с сайта admagazine.ru

Одной из любимых парадных комнат Екатерины Великой был Арабесковый зал по дизайну Чарльза Камерона. Стены здесь украшают панно со сценами из жизни древних римлян, а акцент сделан на сдержанность и изысканную простоту.



Фото с сайта admagazine.ru

Юсуповский дворец

Это здание известно как дворец Юсуповых, но оно было не единственным — во владении у семьи Бориса Николаевича было еще 57 дворцов. Этот в 1830 году приобрели за 250 тысяч рублей ассигнациями у своей родственницы графини Александры Васильевны Браницкой, после чего долго благоустраивали. Сначала архитектор-классицист Андрей Михайлов пристроил с восточной стороны новый трехэтажный корпус и превратил разрозненные дворовые флигели в цельный комплекс с картинной галереей и домашним театром. Позднее Бернар Симон и Ипполит Монигетти переделали его интерьеры в духе архитектурных веяний того времени: неоренессанса, неорококо и неоклассицизма.



Фото с сайта admagazine.ru

К сожалению, в историю дворец вошел не благодаря своим роскошным интерьерам, а тому, что здесь произошло убийство Григория Распутина. По сути, нынешний музей — это место преступления. В столовой со сводчатыми потолками старика кормили отравленными пирожными, а восьмиугольная туалетная и малый вестибюль видели последние секунды его жизни. Но с другой стороны, это все же шедевр русской архитектуры.



Фото с сайта admagazine.ru

Елагин дворец

Елагин дворец не входит в топ-5 достопримечательностей Петербурга, но его определенно стоит увидеть своими глазами, и на него можно равняться, если вдруг захочется построить себе дворец. Проектировал этот шедевр архитектор Карл Росси — главное трехэтажное здание он увенчал куполом, а на территории выстроил три дополнительных павильона, а также Кухонный и Конюшенный корпуса. Современники так описывали новый дворец: «В несколько лет, как будто волшебною силою, превращен в очаровательный замок, где Искусство и Природа соединили свои силы, чтобы под видом простоты представить все свое богатство. Старый дом превращен дарованием архитектора Росси в храм вкуса и великолепия».



Фото с сайта admagazine.ru

К оформлению внутреннего убранства привлекли самых известных скульпторов и живописцев. Кроме того, России разместил на первом этаже здания длинную анфиладу из нескольких залов с интерьерами в стиле ампир. Из-за количества дверей, кстати, сооружение часто называли «дворцом дверей» — каждую проектировал лично Росси, делая из них настоящее произведение искусства. Некоторые двери были облицованы ценными породами дерева с тонкой позолоченной резьбой, а в кабинете Александра I на втором этаже дверь была отделана украшениями из бронзы.