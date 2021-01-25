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Топ-4 самых красивых дворцов России. Вот, как они выглядят и где находятся

25.01.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о  дворце якобы Владимира Путина на побережье Черного моря. Предлагаем посмотреть, как выглядят самые роскошные дворцы России, которые строили при царях. Список из четырех сооружений составил журнал AD.

Меншиковский дворец

Меншиковский дворец, расположившийся на берегу Невы, безусловно, архитектурный шедевр, но еще и символ безнаказанности. Потому что Александр Меншиков был не только ближайшим сподвижником и фаворитом Петра I, адмиралом, первым санкт-петербургским генерал-губернатором, но еще и казнокрадом, взяточником и интриганом. Его роскошный дворец строился во времена, когда уже вскрылись многие казенные злоупотребления, правда, они благополучно забылись на целых двенадцать лет. Тем не менее в 1727 году Меншиков был арестован и отправлен в ссылку. Но на момент опалы он был самым богатым человеком в России и уже успел пожить в раю.


Фото с сайта admagazine.ru

Меншиковский дворец строился шесть лет — с 1716-го по 1722-й. Петербург тогда не был похож на тот, каким мы видим его сейчас. Набережные Невы еще укрепляли, а дренаж болотистой почвы не позволял строить каменные дома, поэтому все они, кроме Меншиковского дворца, были деревянными. Меншиков жил лучше самого Петра, поэтому именно в его дворце проводили все праздничные приемы и торжественные обеды.


Фото с сайта admagazine.ru

Здесь нет столько позолоты, как в Екатерининском дворце, ведь в основе оформления интерьера была голландская модель с акцентами на пользе, прочности, умеренности. Часть комнат отделана именно голландской бело-голубой плиткой, ею покрыты все стены от пола до потолка — широкая русская душа видна в деталях.

Екатерининский дворец

За роскошью, конечно, стоит ехать в Ленинградскую область. Здесь, в Царском Селе, находится один из самых крупных дворцов России — Екатерининский. Он был заложен по приказу Екатерины I в 1717 году, а также являлся официальной летней резиденцией Елизаветы Петровны и Екатерины II. То, что мы видим сейчас, построил в 1756 году Бартоломео Франческо Растрелли. Он проявил себя не только как великолепный декоратор и архитектор, но и как талантливый инженер. Например, он спроектировал здание так, что главный зал площадью 860 м² не имеет ни одной опоры для перекрытия, поэтому в солнечные дни пространство беспрепятственно заливается естественным светом.


Фото с сайта admagazine.ru

Комнаты в здании расположены так, чтобы создавать бесконечные анфилады. Парадная анфилада вела к бальному залу и была отделана золотом. Поэтому императрица, выходящая к гостям по ней, была похожа на оживший портрет в роскошной раме.


Фото с сайта admagazine.ru

Одной из любимых парадных комнат Екатерины Великой был Арабесковый зал по дизайну Чарльза Камерона. Стены здесь украшают панно со сценами из жизни древних римлян, а акцент сделан на сдержанность и изысканную простоту.


Фото с сайта admagazine.ru

Юсуповский дворец

Это здание известно как дворец Юсуповых, но оно было не единственным — во владении у семьи Бориса Николаевича было еще 57 дворцов. Этот в 1830 году приобрели за 250 тысяч рублей ассигнациями у своей родственницы графини Александры Васильевны Браницкой, после чего долго благоустраивали. Сначала архитектор-классицист Андрей Михайлов пристроил с восточной стороны новый трехэтажный корпус и превратил разрозненные дворовые флигели в цельный комплекс с картинной галереей и домашним театром. Позднее Бернар Симон и Ипполит Монигетти переделали его интерьеры в духе архитектурных веяний того времени: неоренессанса, неорококо и неоклассицизма.


Фото с сайта admagazine.ru

К сожалению, в историю дворец вошел не благодаря своим роскошным интерьерам, а тому, что здесь произошло убийство Григория Распутина. По сути, нынешний музей — это место преступления. В столовой со сводчатыми потолками старика кормили отравленными пирожными, а восьмиугольная туалетная и малый вестибюль видели последние секунды его жизни. Но с другой стороны, это все же шедевр русской архитектуры.


Фото с сайта admagazine.ru

Елагин дворец

Елагин дворец не входит в топ-5 достопримечательностей Петербурга, но его определенно стоит увидеть своими глазами, и на него можно равняться, если вдруг захочется построить себе дворец. Проектировал этот шедевр архитектор Карл Росси — главное трехэтажное здание он увенчал куполом, а на территории выстроил три дополнительных павильона, а также Кухонный и Конюшенный корпуса. Современники так описывали новый дворец: «В несколько лет, как будто волшебною силою, превращен в очаровательный замок, где Искусство и Природа соединили свои силы, чтобы под видом простоты представить все свое богатство. Старый дом превращен дарованием архитектора Росси в храм вкуса и великолепия».


Фото с сайта admagazine.ru

К оформлению внутреннего убранства привлекли самых известных скульпторов и живописцев. Кроме того, России разместил на первом этаже здания длинную анфиладу из нескольких залов с интерьерами в стиле ампир. Из-за количества дверей, кстати, сооружение часто называли «дворцом дверей» — каждую проектировал лично Росси, делая из них настоящее произведение искусства. Некоторые двери были облицованы ценными породами дерева с тонкой позолоченной резьбой, а в кабинете Александра I на втором этаже дверь была отделана украшениями из бронзы.

 
 
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Рейтинг красивейших дворцов России по версии журнала AD.
 
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