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Армия США тестирует систему стабилизации оружия из «Железного человека»
Источник материала: Tut.by
Армия США тестирует новую систему стабилизации винтовок во время стрельбы. Технология называется «Усилитель управления прицелом» (Aim Control Enhancer, ACE) и является частью проекта перспективного экзоскелета «Железный человек» (TALOS). Сам экзоскелет уже имеет мало шансов оказаться на вооружении — в 2019 году от него отказались из-за чрезмерной дороговизны,
Технология позволяет компенсировать колебания руки бойца, поддерживающей оружие — так же работает стедикам (стабилизатор камеры).
По словам разработчиков, стрелку достаточно выбрать цель или направление, затем в дело вступает система и самостоятельно удерживает оружие в правильном положении — при этом компенсируется тряска или колебания. Контроль обеспечивается стабилизирующей насадкой, закрепленной под стволом на рамку Пикатинни.
Параллельно с испытаниями Aim Control Enhancer армия Соединенных Штатов выбирает и поставщика винтовок, чтобы использовать эту технологию.
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Стрелку достаточно выбрать цель или направление, куда стрелять.
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