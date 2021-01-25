Армия США тестирует систему стабилизации оружия из «Железного человека»

Источник материала: Tut.by

Армия США тестирует новую систему стабилизации винтовок во время стрельбы. Технология называется «Усилитель управления прицелом» (Aim Control Enhancer, ACE) и является частью проекта перспективного экзоскелета «Железный человек» (TALOS). Сам экзоскелет уже имеет мало шансов оказаться на вооружении — в 2019 году от него отказались из-за чрезмерной дороговизны, пишет «Российская газета».

Технология позволяет компенсировать колебания руки бойца, поддерживающей оружие — так же работает стедикам (стабилизатор камеры).

По словам разработчиков, стрелку достаточно выбрать цель или направление, затем в дело вступает система и самостоятельно удерживает оружие в правильном положении — при этом компенсируется тряска или колебания. Контроль обеспечивается стабилизирующей насадкой, закрепленной под стволом на рамку Пикатинни.

Параллельно с испытаниями Aim Control Enhancer армия Соединенных Штатов выбирает и поставщика винтовок, чтобы использовать эту технологию.