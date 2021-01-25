Reuters: Huawei хочет продать бизнес премиум-смартфонов. В компании это отрицают

Источник материала: Tut.by

Reuters со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников рассказало, что в Huawei думают над продажей премиальных брендов смартфонов P и Mate. В Huawei эту информацию опровергают.



Источник: REUTERS/Yves Herman

По информации Reuters, переговоры между топ-менеджментом Huawei и консорциумом во главе с инвестиционными фирмами, поддерживаемыми правительством Шанхая, продолжаются в течение нескольких месяцев в конфиденциальном режиме. Это решение, по мнению информационного агентства и его источников, «может привести к тому, что компания в конечном свете выйдет из бизнеса по производству смартфонов премиум-класса».

Тем не менее в Huawei еще не приняли окончательного решения о продаже. По словам двух источников Reuters, переговоры могут завершиться отказом от продажи, поскольку компания все еще пытается наладить производство собственных чипов Kirin, на которых базируются их смартфоны.

В Reuters добавляют: правительство Шанхая заявило, что не осведомлено о ситуации, и отказалось от дальнейших комментариев. А вот какой комментарий в Huawei дали 42.TUT.BY. Если вкратце, то информация о возможной продаже брендов P и Mate не соответствует действительности:

— Это необоснованные слухи о возможной продаже флагманских брендов смартфонов Huawei. Компания не имеет таких планов, и у этих слухов нет оснований. Мы по-прежнему полностью поддерживаем производство смартфонов и продолжим предоставлять инновационные продукты для потребителей по всему миру, — заявили в компании.