Цели прежние, отмечает Мамоненко: «плавно увеличиваем число граждан „ИТ-страны“ до 2 миллионов».





Заниматься этим будут кураторы проекта в регионах, «которые становятся штатными сотрудниками BelHard, получают небольшой оклад и солидную премию при хороших результатах их труда». И это главное новшество.





По словам директора BelHard, они будут не только популяризировать проект, но также:





продавать, сдавать в аренду, выкупать, осуществлять сервис, подмену, замену компьютерной техники, снабжать расходными материалами;





продавать пакеты быстрого интернета «ИТ-страна» для удалённой работы;





продавать учебные курсы ИТ-академии BelHard;





продавать облачные сервисы и продукты;





выступать агентами банков-партнёров по продаже микрокредитов для развития деловой активности в рамках ИТ-страны.





Чтобы стать куратором, нужно проживать «в населённом пункте с относительно хорошим интернетом» и хотя бы ста жителями. Ограничений по возрасту и образованию нет, оговаривается Мамоненко.





Но «преимущество отдаём тем, кто предоставит план своих действий и хочет зарабатывать, а не просто работать».





dev.by списался с Игорем Викторовичем, чтобы узнать детали. В частности нас интересовало: списался с Игорем Викторовичем, чтобы узнать детали. В частности нас интересовало:





что за микрокредиты упомянул автор «ИТ-страны», и кому их выдают — какова статистика?





сколько уже есть таких кураторов-распространителей, и как они оформлены в BelHard?





от чего зависит «солидная премия» кураторов — количества проданных пакетов/кредитов/чего-то ещё?





какая цель в развитии проекта «ИТ-страна» на ближайший месяц-два?

как на проекте отражается общее настроение в стране, релокация, выборы и насилие над протестующими после них?





почему Мамоненко считает, что сейчас самый удобный момент для реанимации «ИТ-страны»?





Мамоненко ответил, что «всё ещё в самом начале». Микрокредиты на компьютерную технику и образование на курсах пока будет выдавать BelHard. Процент не уточнил, написал: «если будет ставка рефинансирования Нацбанка».





Распространителей может быть тысячи, сейчас — 30. Их премия будет зависеть от количества продаж пакетов интернета, техники, курсов, облачных сервисов. Базовая ставка, которую они будут получать — от 500 рублей, и до 5% от объёма продаж. «По итогам работы оклад может вырасти до 1500 рублей».









— Цель проекта на ближайшие месяцы — обеспечивать техникой и интернетом де факто фрилансеров. К лету, надеюсь, заработает централизованное трудоустройство, — отметил Мамоненко.





Автор «ИТ-страны» также написал, что «нецифровая экономика предсказуемо сдаёт позиции. Всё меньше достойных вакансий, грядут сокращения. Политические дрязги вносят свой деструктивный вклад. Массовую миграцию из Беларуси, во многом сдерживает только ковид».





Мамоненко заметил, что идея «была рассчитана на радикальное увеличение числа работающих через интернет, в основном непрограммистов». И что сейчас «ИТ-стране» просто нет другой альтернативы.





Игорь Мамоненко вынашивает концепцию проекта «ИТ-страны» уже более 10 лет. Основная его идея — в создании современной цифровой экономики, способной увеличить ВВП Беларуси с $47 млрд до $200 млрд в год, из них — $150 млрд от цифрового сектора.





В понятие «цифровая экономика» автор «ИТ-страны» вкладывает не только разработку софта и железа. Это может быть любая услуга, оказываемая через интернет: репетиторство, продвижение сайтов, электронная коммерция и прочее.





Средняя зарплата работающих в цифровой экономике, по мнению автора «ИТ-страны» может достичь $3000, считает он. В проекте обозначено, что к 2035 году цифровая экономика Беларуси может вовлечь до 50% «экономически активного населения» — то есть от 2 до 2,5 млн человек.





В 2017 году инициативу у директора BelHard перехватили авторы Декрета № 8, вступившего в силу в конце марта 2018 года. Однако сам Мамоненко на форуме «Место встречи: будущее» назвал этот документ скорее «набором рекомендаций и целей».