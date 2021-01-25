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Надежда Остапчук призвала Лосика прекратить голодовку: «Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры»

25.01.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук призвала администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика остановить голодовку.



«От своего имени и команды свободных спортсменов #sos.by хотим обратиться к Игорю Лосику с просьбой о прекращении голодовки. Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры и рисковать своей жизнью ради наших прав и свобод. Мы полностью поддерживаем твою позицию и верим в твою невиновность. Всей нашей дружной командой мы просим тебя остановить голодовку. Мы уже увидели твой чемпионский характер, и мы знаем, что ты настоящий боец. Но в жизни, как и в спорте, пусть к победе бывает тяжелым, извилистым и с несправедливым судейством, но мы обязательно придем к нашей победе! Потому, что мы большая и дружная семья, мы – Беларусы!» – написала Остапчук.

Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года. В тот день в квартиру к нему пришли с обыском, после чего задержали, предъявив обвинение по части 1 статьи 342 УК Беларуси («организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).

25 декабря истек срок его максимального содержания под стражей. Но ему предъявили новое обвинение. На этот раз — по части 2 статьи 293 УК Беларуси: «приготовление к участию в массовых беспорядках». В общей сложности в настоящее время за решеткой блогер находится уже более 200 дней. 15 декабря в знак протеста против обвинения Игорь Лосик объявил голодовку, которая длится уже больше месяца.
 
 
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Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук призвала администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика остановить голодовку.
 
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