Надежда Остапчук призвала Лосика прекратить голодовку: «Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры»









«От своего имени и команды свободных спортсменов #sos.by хотим обратиться к Игорю Лосику с просьбой о прекращении голодовки. Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры и рисковать своей жизнью ради наших прав и свобод. Мы полностью поддерживаем твою позицию и верим в твою невиновность. Всей нашей дружной командой мы просим тебя остановить голодовку. Мы уже увидели твой чемпионский характер, и мы знаем, что ты настоящий боец. Но в жизни, как и в спорте, пусть к победе бывает тяжелым, извилистым и с несправедливым судейством, но мы обязательно придем к нашей победе! Потому, что мы большая и дружная семья, мы – Беларусы!» – написала Остапчук.





Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года. В тот день в квартиру к нему пришли с обыском, после чего задержали, предъявив обвинение по части 1 статьи 342 УК Беларуси («организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).





25 декабря истек срок его максимального содержания под стражей. Но ему предъявили новое обвинение. На этот раз — по части 2 статьи 293 УК Беларуси: «приготовление к участию в массовых беспорядках». В общей сложности в настоящее время за решеткой блогер находится уже более 200 дней. 15 декабря в знак протеста против обвинения Игорь Лосик объявил голодовку, которая длится уже больше месяца.







