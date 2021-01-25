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К чему бы это? В армии внезапная проверка боеготовности

25.01.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 января по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генштаба – первого заместителя министра обороны начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, сообщает Минобороны РБ

Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях, говорится в сообщении.

Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады, отмечается в сообщении.

Минобороны также сообщает, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. 

Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. 
 
 
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25 января по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генштаба – первого заместителя министра обороны начата комплексная проверка боевой и...
 
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