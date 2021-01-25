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"Создал новый жанр и озвучил эпоху": Лещенко поздравил Добрынина с юбилеем
25.01.2021 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Советский и российский композитор, эстрадный артист, автор более тысячи песен, народный артист РФ, "доктор-шлягер" Вячеслав Добрынин в понедельник 25 января отмечает свой 75-летний юбилей.
© Sputnik / Евгений Коктыш
Мэтр эстрады, народный артист России Лев Лещенко рассказал радио Sputnik, за что больше всего ценит своего друга-юбиляра и адресовал ему теплые поздравления.
"Слава, дорогой, я от всего сердца поздравляю с твоим юбилеем, хотя в наше время после 70-ти каждый день рождения ― это юбилей, но ты справляешь его очень достойно. Ты прожил этот отрезок жизни и начало своего творческого пути достойно, красиво, очень творчески, написал и озвучил целую эпоху, создал новый жанр, который имеет массу всевозможных ответвлений и подражателей", ― пожелал артист.
Певец озвучил главное пожелание для своего друга ― "четвертое, заключительное 25-летие прожить в здравии и благополучии".
"Просыпайся, тебя многие люди уже хотят поздравить", ― заключил Лещенко.
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Народный артист РФ Лев Лещенко пожелал своему другу и коллеге Вячеславу Добрынину "заключительное 25-летие прожить в здравии и благополучии" и рассказал, за что он...
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