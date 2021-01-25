ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Создал новый жанр и озвучил эпоху": Лещенко поздравил Добрынина с юбилеем

25.01.2021 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Создал новый жанр и озвучил эпоху": Лещенко поздравил Добрынина с юбилеем

Советский и российский композитор, эстрадный артист, автор более тысячи песен, народный артист РФ, "доктор-шлягер" Вячеслав Добрынин в понедельник 25 января отмечает свой 75-летний юбилей. 

© Sputnik / Евгений Коктыш
Юбилей Владимира Мулявина отметят концертами и премьерой фильма

Мэтр эстрады, народный артист России Лев Лещенко рассказал радио Sputnik,  за что больше всего ценит своего друга-юбиляра и адресовал ему теплые поздравления.

"Слава, дорогой, я от всего сердца поздравляю с твоим юбилеем, хотя в наше время после 70-ти каждый день рождения ― это юбилей, но ты справляешь его очень достойно. Ты прожил этот отрезок жизни и начало своего творческого пути достойно, красиво, очень творчески, написал и озвучил целую эпоху, создал новый жанр, который имеет массу всевозможных ответвлений и подражателей", ― пожелал артист.

Певец озвучил главное пожелание для своего друга ― "четвертое, заключительное 25-летие прожить в здравии и благополучии".

"Просыпайся, тебя многие люди уже хотят поздравить", ― заключил Лещенко.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный артист РФ Лев Лещенко пожелал своему другу и коллеге Вячеславу Добрынину "заключительное 25-летие прожить в здравии и благополучии" и рассказал, за что он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: Без санкций ситуация в Беларуси была бы страшнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by