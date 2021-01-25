Источник материала: Хартия'97

Надежда Остапчук: Путь к победе бывает тяжелым, но мы обязательно придем к ней 25.01.2021, 16:29

Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике обратилась к политзаключенному Игорю Лосику.

Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Надежда Остапчук обратилась к политзаключенному Игорю Лосику с просьбой о прекращении голодовки:

- От своего имени и команды свободных спортсменов SOS_by, хотим обратиться к Игорю Лосику с просьбой о прекращении голодовки. Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры и рисковать своей жизнью ради наших прав и свобод. Мы полностью поддерживаем твою позицию и верим в твою невиновность.

Всей нашей дружной командой мы просим тебя остановить голодовку. Мы уже увидели твой чемпионский характер и мы знаем что ты настоящий боец. Но в жизни как и в спорте, путь к победе бывает тяжелым, извилистым и с несправедливым судейством, но мы обязательно придём к нашей победе! Потому, что мы большая и дружная семья, мы — беларусы!

Напомним, Игорь Лосик держит голодовку в жодинском СИЗО с 15 декабря.

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