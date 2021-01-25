Источник материала: Хартия'97

Минская Домбровка вышла на акцию солидарности 25.01.2021, 16:18

Один за всех и все за одного!

Жители минского микрорайона Домбровка провели акцию солидарности с политзаключённым Игорем Лосиком, пишет телеграм-канал «Баста» ,

- Человеческая жизнь бесценна, а власть ее обесценивает.

Жители Домбровки, проявляют солидарность с Игорем Лосиком, и призывают всех, кто может хоть как-то поспособствовать, помочь спасти ему жизнь, - говорят они.

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