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Минская Домбровка вышла на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минская Домбровка вышла на акцию солидарности
Один за всех и все за одного!
Жители минского микрорайона Домбровка провели акцию солидарности с политзаключённым Игорем Лосиком, пишет телеграм-канал
- Человеческая жизнь бесценна, а власть ее обесценивает.
Жители Домбровки, проявляют солидарность с Игорем Лосиком, и призывают всех, кто может хоть как-то поспособствовать, помочь спасти ему жизнь, - говорят они.
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Один за всех и все за одного!
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