Источник материала: Хартия'97

Счетная палата заявила об угрозе дефицита продуктов в России 5 25.01.2021, 16:08

Фото: CORBIS

Попытка затормозить инфляцию по рецептам СССР может привести экономику к классической советской болезни.

Попытка затормозить инфляцию по рецептам Советского союза - путем жесткого госрегулирования цен - может привести экономику к классической советской болезни — дефициту.

С таким предупреждением в понедельник выступила Счетная палата РФ в еженедельном «Экономическом мониторинге», пишет finanz.ru .

«Заморозка» оптовых и розничных цен, которая уже коснулась сахара и подсолнечного масла, а в ближайшем будущем может распространиться на макароны, яйца и картофель, направлена «на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание», констатируют эксперты СП.

«В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», - предупреждает ведомство.

Механизмов, приводящих к пустым полкам в магазинах, может быть несколько. Во-первых, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим бизнес будет перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен.

«Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», - перечисляют в Счетной палате.

В середине декабря, напомним, власти ввели предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло: 36 и 46 рублей за кг и 95 и 110 рублей за литр соответственно.

В январе Минсельхоз РФ поручил регионам провести неформальные переговоры с производителям по макаронам, яйцам и картофелю. Замглавы ведомства Оксана Лут потребовала, чтобы цены на повышались хотя бы в течение первого квартала.

В противном случае правительство пойдет на такие же меры, как было с сахаром и зерном - установит предельные розничные цены.

По итогам прошлого года цены на сахар взлетели на 70%, на подсолнечное масло - на 24%. Картофель подорожал на 33%, макароны - на 12%, яйца - на 15%.

Общая продовольственная инфляция ускорилась до 6,7% и стала рекордной за 4 года.

С помощью установления максимальных цен на социально значимые продукты государство пытается бороться с обеднением населения, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Решения об ограничении роста цен просто говорят о том, что у правительства нет достаточно эффективных инструментов, чтобы оказать адресную помощь населению с низкими доходами, и приходится задействовать контроль за ценами, чтобы предотвратить резкое падение уровня жизни этих домохозяйств».

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