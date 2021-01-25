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В Португалии переизбрали президента

25.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Португалии переизбрали президента

  • 25.01.2021, 15:45
В Португалии переизбрали президента
Марселу Ребелу ди Соуза
Фото: Getty Images

Марселу Ребелу ди Соуза получил достаточно голосов, чтобы не проводить второй тур выборов.

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза набрал 61,6% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 98% протоколов, передает kommersant

Об этом свидетельствуют данные МВД страны. Его ближайшие соперники — юрист Ана Гомеш и лидер крайне правой партии «Хватит!» Андре Вентура — получили 12,24% и 11,9% голосов соответственно.

Избирательные участки закрылись 24 января в 19:00 по местному времени. Вскоре после закрытия участок СМИ со ссылкой на экзитполы сообщили, что Ребелу ди Соуза заручился поддержкой более 50% голосовавших — этого достаточно, чтобы не проводить второй тур выборов.

Переизбрание Ребелу ди Соуза

В 2016 году Марселу Ребелу ди Соуза был избран президентом Португалии на пятилетний срок. Глава государства не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, однако общего ограничения на число президентских сроков нет.

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Марселу Ребелу ди Соуза получил достаточно голосов, чтобы не проводить второй тур выборов.
 
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