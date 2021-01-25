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Видео погони медведя за лыжником в Румынии набирает популярность в Сети
Источник материала: Хартия'97
Видео погони медведя за лыжником в Румынии набирает популярность в Сети
Туристы на подъемнике пытались предупредить попавшего в беду.
Инцидент произошел на склоне в румынском Предяле. Сообщается, что находившихся в креслах на горнолыжном подъемнике туристы пытались предупредить попавшего в беду лыжника, сообщает
– Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад, – кричали люди.
К счастью, лыжник заезд-забег «выиграл», и медведь перестал его преследовать.
Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта. Именно в это мгновение опасность была преодолена.
По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах.
Впоследствии власти Брашова выпустили два предупредительных сообщения.
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Туристы на подъемнике пытались предупредить попавшего в беду.
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