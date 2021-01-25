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Посол Швейцарии посетил политзаключенную Наталью Херше
Источник материала: Хартия'97
Посол Швейцарии посетил политзаключенную Наталью Херше
Она благодарит всех за поддержку.
Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посетил политзаключенную Наталью Херше в тюрьме.
«Сегодня я снова встретился с нашей соотечественницей Натальей Херше, у которой все хорошо в трудных обстоятельствах. И снова Наталья благодарит всех за сильную поддержку и постоянное внимание, которое она получает», — заявил он.
Ранее мы сообщали, что Наталья Херше
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