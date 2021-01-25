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Посол Швейцарии посетил политзаключенную Наталью Херше

25.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Посол Швейцарии посетил политзаключенную Наталью Херше

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  • 25.01.2021, 15:32
  • 1,449
Посол Швейцарии посетил политзаключенную Наталью Херше
Наталья Херше

Она благодарит всех за поддержку.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посетил политзаключенную Наталью Херше в тюрьме.

«Сегодня я снова встретился с нашей соотечественницей Натальей Херше, у которой все хорошо в трудных обстоятельствах. И снова Наталья благодарит всех за сильную поддержку и постоянное внимание, которое она получает», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что Наталья Херше объявляла голодовку.

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