Источник материала: Хартия'97

Посол Швейцарии посетил политзаключенную Наталью Херше 5 25.01.2021, 15:32

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Наталья Херше

Она благодарит всех за поддержку.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посетил политзаключенную Наталью Херше в тюрьме.

«Сегодня я снова встретился с нашей соотечественницей Натальей Херше, у которой все хорошо в трудных обстоятельствах. И снова Наталья благодарит всех за сильную поддержку и постоянное внимание, которое она получает», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что Наталья Херше объявляла голодовку .

Today visiting Natallia Hersche in jail in downtown Minsk. Ich traf heute erneut unsere Mitbürgerin Natallia H., der es den nicht einfachen Umständen entsprechend gut geht. Again, Natallia thanks all for the strong support and the continued attention she is getting. pic.twitter.com/db6kX0AK7V — Claude Altermatt (@SwissAmbBelarus) January 25, 2021

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