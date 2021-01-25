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В квартире учредительницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой провели опись имущества

25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В квартире учредительницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой 25 января были проведены следственные действия по наложению ареста на имущество.

В квартире учредительницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой провели опись имущества

Об этом сообщила БелаПАН ее дочь Александра Слуцкая.

— Меня вызвали в квартиру матери и выдали постановление еще от 28 декабря 2020 года о наложении ареста на ее имущество. Однако в ходе осмотра ценных предметов и вещей в квартире не обнаружено. Ничего не арестовали, и на ответственное хранение ничего не передавалось, написано в протоколе описи арестованного имущества, — отметила Александра.

По ее словам, сегодня адвокат посетил Юлию Слуцкую в СИЗО. Слуцкая сообщила защитнику, что в ее камеру перевели гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая отбывает наказание по приговору суда, признавшего ее виновной в применении насилия к сотруднику милиции.

— Она (Херше. — БелаПАН) голодает сейчас, поэтому всем в камере приходится несладко: по нескольку раз в день проводят шмоны, выгоняют всех в карцер, все обыскивают, вытряхивают, переворачивают, — рассказала Александра.

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии.

31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.

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В ходе осмотра ценных предметов и вещей в квартире не обнаружено. Ничего не арестовали.
 
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