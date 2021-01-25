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Адвокат Максим Знак остается под стражей до 9 марта
25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня суд Партизанского района Минска отказал в жалобе защиты Максима Знака на продление срока заключения до 9 марта.
Максим Знак, фото Игоря Мелешко
Адвокат Дмитрий Лаевский заявил, что защита будет обжаловать решение Партизанского суда в вышестоящий суд и продолжит борьбу за Максима.
— Как юрист Максим надеется, что правовые процедуры начнут когда-то работать и давать людям защиту. Максим — мужественный человек, он передает всем — не падать духом, —
Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября.
18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).
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Такое решение вынес суд Партизанского района Минска.
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