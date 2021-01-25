Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике

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По словам главы РФ, он не смотрел фильм Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Сослался на отсутствие времени.





— Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности , ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, — заявил Владимир Путин.