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Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике
25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам главы РФ, он не смотрел фильм Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Сослался на отсутствие времени.
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