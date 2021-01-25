Глава МИД Украины — за торговлю электроэнергией с Беларусью, несмотря на жесткую позицию по ситуации в соседней стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит противоречия в том, что Украина возобновила торговлю электроэнергией с Беларусью, несмотря на жесткую позицию по ситуации в соседней стране.



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Свою аргументацию чиновник представил 24 января в программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

Киселев поинтересовался у главы МИД, есть ли у внешнеполитического ведомства некая позиция по поводу принятого на правительственном уровне решения начать закупку белорусского электричества, «несмотря на то что есть четкая позиция к тому, что в Беларуси происходит». «Есть позиция балтийских стран, Польши, которые противостоят режиму Лукашенко, добиваются его бойкота. Не кажется ли, что есть некое фундаментальное противоречие?» — вопросил журналист.

«Нет. Первое, что я должен сказать, это то, что наша цель, цель Украины, — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского союза, — заявил Кулеба. — Это означает, что мы должны отрезаться от Беларуси, белорусской системы, российской и полностью интегрироваться в ЕС. Мы идем этим путем, и для меня как для министра иностранных дел это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути, — это все тактика, но стратегия остается неизменной. В конце концов мы отрежемся от энергосистем Беларуси и Российской Федерации».

«Второй момент, можно ли торговать с Беларусью, когда там происходят системные нарушения прав человека. Мой ответ — можно, это моя принципиальная позиция. Украина заняла очень жесткую позицию после начала протестов в Беларуси. Мы присоединились и к санкциям ЕС, и не признали инаугурацию Александра Лукашенко, мы сделали ряд шагов для того, чтобы облегчить переезд из Беларуси в Украину. Я хочу заверить, что мы всегда будем стоять на стороне белорусского народа. Но также хочу добавить, что еще ни одна страна мира не ввела каких-либо системных, комплексных экономических санкций против Беларуси. Есть санкции против компаний, но торговое эмбарго против Беларуси не применялось», — подчеркнул глава украинского МИД.

5 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта белорусской электроэнергии в торговую зону объединенной энергосистемы Украины в силу того, что апрельское решение Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о приостановке импорта из Беларуси, принятое из-за риска негативных для энергосистемы последствий распространения COVID-19, утратило силу 1 января 2021 года.

Решение возобновить импорт электричества из Беларуси вызвало негодование ряда экспертов в украинском медиапространстве. 12 января Минэнерго Беларуси отреагировало на эту критику, заявив, что «вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости». «Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того, — отметили в министерстве. — Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям».

«Прекращение действия принятого украинской стороной запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с ГПО «Белэнерго» позволили возобновить торговлю электроэнергией. Однако ее объемы в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%. Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены. Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить», — подчеркнули в Минэнерго.

Стоит отметить, что 4 ноября прошлого года на совещании и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.