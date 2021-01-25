Квартира дня. Минималистичная студия с микрокухней в коливинге

Источник материала: Onliner

Термин коворкинг уже прочно вошел в лексикон жителей крупных городов. Такой формат общего рабочего пространства, благодаря которому отсутствует необходимость снимать себе отдельный офис, уже завоевал себе место под солнцем. Теперь все большую популярность приобретают и коливинги. Их можно сравнить с современными общежитиями, где квартиры-комнаты представляют собой, по сути, лишь спальни.

В первую очередь коливинги — это новый формат совместного проживания в городах с высокими ценами на недвижимость. Для многих молодых людей, особенно одиноких, он является чуть ли не единственным вариантом собственного жилья, по крайней мере на начальном этапе. Подобный дом построили, например, в сеульском районе Каннамгу. Это 16-этажное здание, внутри которого разместилось 140 квартир-комнат площадью от 16 до 23 кв. м.

















Главная функция подобных микростудий — пространство для сна. В каждой из квартир есть, разумеется, и ванная комната, и маленькая кухонная зона, но имеющаяся площадь не оставляет владельцам свободного места для чего-то иного. При этом в доме имеются и общественные помещения, компенсирующие некоторую неполноценность квартир. Есть и большая общая кухня, и тренажерный зал, и лаунж, выполняющий функцию территории для общения, и даже собственный коворкинг. Впрочем, для ячеек-студий компания Fastfive разработала несколько вариантов интерьеров. В них использована светлая трансформируемая мебель, визуально не так загромождающая пространство.















