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Белстат: в декабре средняя зарплата белорусов превысила 1474 рубля. А у вас?
Источник материала: Onliner
Сегодня статистики обнародовали статистику по декабрьским зарплатам. Если сравнивать с ноябрем, то в декабре средняя начисленная зарплата выросла на 174 рубля 10 копеек: с 1300 в октябре до 1474 в декабре.
Напомним, номинальная начисленная зарплата — это зарплата до уплаты 13% подоходного налога и 1% отчислений в ФСЗН. То есть, чтобы понять, какую среднюю зарплату белорусы получили на руки, нужно от этой суммы отнять как минимум 14%. Если человек состоит в профсоюзе, то и все 15%.
А вы сколько получили в декабре?
Какая у вас была начисленная зарплата в декабре?
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Сегодня статистики обнародовали статистику по декабрьским зарплатам. Если сравнивать с ноябрем, то в декабре средняя начисленная зарплата выросла на 174 рубля 10...
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