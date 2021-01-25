Белстат: в декабре средняя зарплата белорусов превысила 1474 рубля. А у вас?

Источник материала: Onliner

Сегодня статистики обнародовали статистику по декабрьским зарплатам. Если сравнивать с ноябрем, то в декабре средняя начисленная зарплата выросла на 174 рубля 10 копеек: с 1300 в октябре до 1474 в декабре.

Напомним, номинальная начисленная зарплата — это зарплата до уплаты 13% подоходного налога и 1% отчислений в ФСЗН. То есть, чтобы понять, какую среднюю зарплату белорусы получили на руки, нужно от этой суммы отнять как минимум 14%. Если человек состоит в профсоюзе, то и все 15%.

А вы сколько получили в декабре?

Какая у вас была начисленная зарплата в декабре?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или До 500 рублей 500,1—1000 1000,1—1474 Ровно 1474,6 1474,7—2000 2000,1 и выше Я тунеядец Голосовать