Минчанка пожаловалась Минсвязи на не работавший в 2020 году мобильный интернет. Что ей ответили

Источник материала: Tut.by

Минчанка Ольга пожаловалась Министерству связи и информатизации Беларуси на не работавший в 2020 году мобильный интернет. Вот что ей ответили.



Фото: John Tuesday / Unsplash

Ольга направила Министерству связи и информатизации жалобу, где отметила, что она является абонентом сотового оператора А1. Однако 29 ноября 2020 года, в воскресенье, ей был ограничен доступ к мобильному интернету.

«При этом систематическое ограничение моего права пользования интернетом и его полное отключение осуществлялись без предварительного предупреждения, — отметила она в письме. — Поскольку услуги электросвязи оплачиваются мной своевременно и в полном объеме, очевидно, что такое отключение и ограничение не обусловлено неисполнением либо ненадлежащим исполнением мной как абонентом принятых обязательств по оплате данных услуг.

Кроме того, согласно сообщениям сотового оператора, размещенным на его сайте, ограничение и полное отключение мобильного интернета производилось в указанный период времени по распоряжению государственных органов».

Так как Конституция Беларуси признает приоритет общепринятых принципов международного права, минчанка ссылается на статью 27 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый человек имеет право свободно участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.

«В учетом прогресса, развития и глобального распространения сети Интернет во всем мире, в докладе от 16.05.2011 ООН признала право на доступ в интернет одним из неотъемлемых прав человека, вследствие чего 03.06.2011 принята соответствующая резолюция, согласно которой распространение информации в сети Интернет должно быть максимально свободным, без каких-либо ограничений, — говорится в жалобе. — Таким образом, полагаю, что безосновательное ограничение принадлежащего мне как гражданину и человеку права пользования интернетом либо его отключение грубо нарушают нормы международного права, и, как следствие, является незаконным».

В конце Ольга попросила разобраться в сложившейся ситуации, установить виновных в ограничении пользования интернетом и привлечь их к предусмотренной белорусским законодательством ответственности. А также принять все необходимые меры, чтобы это не повторялось в будущем.

В январе ей пришел ответ от министерства. Если кратко, то в нем сказано, что согласно информации «Белтелекома» и НЦОТ в период с 9 по 12 августа на инфраструктуру сетей белорусских операторов электросвязи и на сайты государственных органов и организаций были совершены DDoS-атаки.

«Указанное воздействие имело различную периодичность, осуществлялось с различных направлений и с использованием различных технологий, — говорится в ответе. — Возникшие в связи с этим значительные перегрузки оборудования привели к его частичному выходу из строя и, как следствие — к ухудшению доступа абонентов к отдельным ресурсам сервисам сети Интернет, который в последующем был восстановлен.

По информации операторов сотовой подвижной электросвязи случаи снижения пропускной способности их сетей электросвязи в период с 13 августа по 14 декабря 2020 года имели место по указанию уполномоченных государственных органов. Отмечаем, что Минсвязи в соответствии с законодательством Республики Беларусь не наделено полномочиями по ограничению пропускной способности сетей электросвязи и рассмотрению претензий по вопросам невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, вытекающих из договора оказания услуг электросвязи».

В конце министерство отмечает, что абонент вправе обратиться с претензией к оператору или поставщику услуг электросвязи.





Фото: читатель TUT.BY

Отметим, что в конце августа в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь 42.TUT.BY также Минске ограничивался доступ в интернет. Вот что нам ответили">ответили, что «ОАЦ не обладает информацией о требованиях по снижению пропускной способности сетей мобильных операторов Республики Беларусь».

Согласно нашим подсчетам , с 9 августа по 29 ноября без мобильного интернета белорусы провели более 102 часов (хотя временные рамки отключений все же приблизительны).

Еще в августе технические специалисты высказывали мнение , что, возможно, дело не в волне DDoS-атак из-за границы, как говорили НЦОТ и « Белтелеком », а в фильтрующем оборудовании на внешних каналах связи, которые находятся под контролем государства. Ведь в 2018-м НЦОТ закупал оборудование подсистемы полного анализа сетевых пакетов DPI (deep packet inspection), которое может использоваться не только для защиты, но и для ограничений.

В конце августа 2020 года Bloomberg провел расследование и пришел к выводу , что проблемы с интернетом в Беларуси, которые начались в день президентских выборов, были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного американской компанией Sandvine.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении Bloomberg, техника Sandvine была установлена ​​на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком «использует ее для управления интернет-активностью страны».

Bloomberg также утверждал, что данное оборудование дало НЦОТ возможность заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Тогда НЦОТ отказался комментировать 42.TUT.BY возможную сделку.

Разоблачение Sandvine вызвало критику со стороны сенаторов США, правозащитной организации и диаспоры белорусов в Штатах, а также спровоцировало внутренние протесты в самой компании. В итоге Sandvine расторгла сделку с Беларусью, заявив, что правительство использовало ее технологии для нарушения прав человека.

Однако, как пояснил автор Bloomberg, это не значит, что технологии Sandvine немедленно перестанут работать в Беларуси. Компания просто прекратила предоставлять техническую поддержку и обновления на программное обеспечение и оборудование, что в конечном итоге может привести к прекращению корректной работы, но технология по-прежнему будет работать, по крайней мере в краткосрочной перспективе.