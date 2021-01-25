Спорт внутри политики. Беларусь лишили права провести чемпионат мира по хоккею

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат мира по хоккею этого года еще не стартовал, но уже вошел в историю. Он должен был пройти сразу в двух странах – Латвии и Беларуси, но на этой неделе стало известно, что Минск лишили престижного турнира. О том, как спорт в очередной раз стал разменной монетой в политике, в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.

«Отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник . У хоккеистов белорусских возможность сыграть при своих зрителях и своих родных и близких. А также тысяч занимающихся хоккеем детей, которые хотели бы увидеть своих кумиров», – заявил председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков.

Тот случай, когда политика оказалась выше спорта. Игра чиновников не по правилам обернулась скандалом и возмутила не только белорусов.

«Самое страшное оружие – деньги. Три спонсора решили исход этого, я назову прямо, безобразия», – сказал советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Nivea, Skoda и Liqui Moly отказались финансировать чемпионат в Минске. После чего Международная федерация хоккея вынесла вердикт – турнир переносят в другое место. Официально: из-за вопросов безопасности. Незадолго до этого решения глава федерации Рене Фазель посетил Минск. За эти объятья он потом еще долго оправдывался перед европейским сообществом. Общение с президентом Беларуси получилось дружеским.

«Сейчас на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: мы не хотим смешивать спорт и политику. Спорт должен объединять народы, а не разъединять их», – заявил руководитель Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Сумеет ли Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления, значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, мы проведем чемпионат мира в Беларуси. И это будет лучший чемпионат мира в истории», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Международная федерация хоккея не устояла под давлением. Случай резонансный. Но не первый в истории, когда спорт оказывается частью большой политики.

«Олимпиада-80 – это было такое глобально начало политического противостояния в сфере спорта. Оно ничем хорошим не закончилось», – напомнил депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Николай Валуев.

После ввода советских войск в Афганистан 65 стран объявили играм бойкот. Инициировали Соединенные Штаты. Поддержали Канада, Китай, Япония, ФРГ и другие. Некоторые представители этих государств, несмотря на запрет, все же приехали. Выступили под олимпийским флагом. За состязаниями и легендарным полетом олимпийского Мишки с экранов телевизоров следили более полутора миллиардов человек по всему миру.

Игры оказался не такими богатыми на именитых спортсменов, но щедрым на высокие достижения: 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Спустя 40 лет Запад признал: бойкот был ошибкой.

«Бойкот Игр в Москве вообще ничего не дал, по крайней мере, в ФРГ это признали. Через пару месяцев после Игр мне говорили: «Мы совершили ошибку. Это было неправильно». Бойкот противоречит олимпийскому духу, это противоречит всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте», – говорил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Для спортсмена и бойкот, и политика, и спорт просто не совместимы. Человек отдает последние силы, а тут какой-то чиновник пришел и сказал: «Все, вы не едете», – отметил советский гандболист, олимпийский чемпион Александр Каршакевич.

Противники Лукашенко ликуют: хоккей – любимый вид спорта президента. Глава государства и сам играет. У него есть своя команда. Только ударило это решение по белорусскому бизнесу, который уже подсчитывает убытки, и по болельщикам. Они ведь так ждали праздника.

«Это небольшая, но трагедия. Так или иначе, дети настраивались, готовились к чемпионату мира. Я, по крайней мере, могу сказать, за своих воспитанников. Невозможно заменить подобный формат, подобного мероприятия на что-то другое», – отметил директор СЛЮШОР по хоккею им. Р.Салея Максим Шиманский.

В 2014 году Минск уже принимал чемпионат мира. В одиночку. Гостей встречали радушно. Спортсмены и функционеры называли турнир одним из лучших. Право на проведение очередного первенства Беларусь выиграла два года спустя. Обошла одну из главных хоккейных держав – Финляндию. Преимущество: две ледовые арены в одном городе, и вся инфраструктура готова.

«Когда у нас проводились чемпионаты мира, у нас в стране все наблюдатели, все гости отмечали, что у нас на самом высоком уровне проходит мероприятия, касаясь инфраструктуры, все у нас было в лучшем виде», – отметил председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Баранов.

Теперь Беларусь рассчитывает на денежную компенсацию, а сборная страны, несмотря на скандал, готовится к чемпионату.

«Может подстегнет с большими амбициями выйти и показать, что наш хоккей на высоком уровне, что это было неправильно решение по отмене чемпионата. Ни в коем случае нельзя обижаться. Решили они так, значит, будет так» – считает нападающий команды президента Республики Беларусь Алексей Крутиков.

Где будут играть, пока неизвестно. Международная федерация ведет переговоры с Копенгагеном и Братиславой. Оспорить решение чиновников невозможно. Оно безапелляционное. Такое вот неспортивное поведение. В играх бюрократов, в отличие от хоккея, просто нет такого понятия как fair play. Концепция Пьера де Кубертена «Спорт вне политики» давно забыта. Символично, что мировое первенство по пятиборью – дисциплине, которую он придумал, – у Минска тоже отобрали.