Бегун рассказал, почему будут дорабатывать указ о биометрических паспортах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Проект указа "О введении биометрических документов" будет дорабатываться в том числе и с учетом того, чтобы оставить социально неактивной категории граждан старые паспорта, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Сегодня у главы государства прошло совещание, на котором рассматривалась тема введения в стране биометрических документов. Проект соответствующего указа был отправлен на доработку.

"Указ будет дорабатываться, чтобы дать возможность определенной категории лиц сохранить старый паспорт и обменять его. (…) Речь идет о социально неактивной категории лиц, которым ID-карта с правом электронной подписи не нужна", – заявил Бегун в понедельник.

Отвечая на вопрос, о каком количестве граждан в данном контексте идет речь, Бегун ответил: "Жизнь покажет. Но пока можно, к примеру, говорить о том, что у пенсионеров, которым более 65 лет, паспорт действителен до 100 лет".

Касаясь вопроса, как долго МВД будет прорабатывать этот указ, глава департамента отметил: "Я думаю, что нам поставят срок максимум до середины февраля – и это максимум, чтобы исполнить и внести повторно указ на рассмотрение президенту".

Говоря об обеспечении защиты новых белорусских документов, Бегун отметил, что у них "более 14 степеней защиты, они соответствуют всем мировым стандартам".

"Мы еще не прошли сертификацию бланка (биометрического паспорта), потому что он еще не утвержден. Все организационно-технические вопросы готовятся, но нужен указ, чтобы идти дальше. И указ будет еще доработан", – пояснил он.

Почти 10 лет

По планам МВД, в 2021 году, если указ попишут, будет выдано около 300 тысяч биометрических паспортов и 800 тысяч ID-карт.

Как пояснили в МВД, биометрический паспорт от обычного отличается тем, что в него встроена специальная микросхема - электронный чип. На чипе содержится фотография гражданина, его данные – ФИО, дата рождения, срок выдачи, а также иные установленные законодательством сведения, в том числе электронный отпечаток пальцев рук. Согласно проекту указа, граждан может имеет два биометрических паспорта, чтобы можно было подать документы сразу в два посольства на получение шенгена. Биометрические паспорта нужны будут людям, которые выезжают за границу.

ID-карта будет содержать информацию о ее держателе в текстовом и электронном виде, включая фотографию, имя, идентификационный номер, образец подписи, биометрическую информацию.

Вопрос о том, чтобы в Беларуси ввести биометрические паспорта и ID-карты, прорабатывается уже около 10 лет.