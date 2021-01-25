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Овальный кабинет от Рузвельта до Байдена: фотоистория с подробностями

25.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент США Джо Байден, вступивший в должность 20 января 2021 года, первым делом убрал из кабинета "красную кнопку", которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой. Также президент-демократ вернул золотистые шторы и синий ковер, которые появились здесь впервые при Билле Клинтоне.

Как менялся декор Овального кабинета со времен 32-го президента США Франклина Рузвельта и какие важные изменения в смысловое оформление своего нового офиса внес Джо Байден, смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

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Облик современного Овального кабинета оформился при президенте США Франклине Рузвельте в 1933 году и с тех пор кардинально не менялся, однако каждый новый хозяин...
 
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