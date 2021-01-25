Цифра (и улыбка) дня. Какой была средняя зарплата в стране за декабрь

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По официальным данным.

1474,6 рубля В декабре, до уплаты налогов

То есть 1268 рублей после всех обязательных вычетов. Или почти 500 долларов.

По данным Белстат, это на 174,1 рубля больше, чем в ноябре. Скачок объясняется выплатами годовых премий.