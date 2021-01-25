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Цифра (и улыбка) дня. Какой была средняя зарплата в стране за декабрь
25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По официальным данным.
1474,6 рубля
В декабре, до уплаты налогов
То есть 1268 рублей после всех обязательных вычетов. Или почти 500 долларов.
По данным Белстат, это на 174,1 рубля больше, чем в ноябре. Скачок объясняется выплатами годовых премий.
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По официальным данным.
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