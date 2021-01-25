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Суд не удовлетворил жалобу защиты Максима Знака на продление срока его заключения под стражу
Источник материала: Навiны
Суд Партизанского района Минска 25 января оставил без удовлетворения жалобу защиты юриста Максима Знака на продление срока его заключения под стражу, сообщил
Таким образом, Знак остается в СИЗО как минимум до 9 марта. О продлении срока заключения стало известно несколько дней назад.
По словам Лаевского, с момента задержания Знака в сентябре 2020 года ни орган следствия, ни суды не представили никаких фактов, которые с точки зрения закона могли бы объяснить необходимость его заключения. «Не приведено таких фактов и при продлении меры пресечения, и сегодня на суде», — отметил адвокат.
Применение такой меры, считает Лаевский, расходится с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и противоречит международным правовым актам, запрещающим произвольное заключение под стражу. «На этом основании мы говорим, что решение суда, который оставил без внимания такие нарушения, не может быть правомерным и также нарушает законодательство», — сказал защитник.
Он сообщил, что Знак на суде не присутствовал ни физически, ни через каналы видеосвязи — суд посчитал это необязательным.
Лаевский заявил, что защита будет обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.
Максим Знак физически чувствует себя нормально, отметил адвокат, хотя нахождение долгое время под стражей практически без доступа к информации от органа расследования «переносится тяжело». «Формируется ощущение безысходности. То есть мы видим в УПК нормы, отталкиваясь от которых вроде бы заключение под стражей должно быть отменено, но этого не происходит. Но он находит в себе силы собраться, настроиться и бороться дальше», — сказал Лаевский.
Адвокат отметил, что для Знака важны письма, которые он, хоть и с заминками, но получает: «В них он чувствует поддержку. Видит, что много людей о нем помнят и пишут ему, это позволяет чувствовать себя более уверенно, не падать духом».
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 дней.
В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из ее адвокатов Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, затем — до 8 марта.
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Суд Партизанского района Минска 25 января оставил без удовлетворения жалобу защиты юриста Максима Знака на продление срока его заключения под стражу, сообщил...
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