Показала все документы, но кинула? Странная ситуация с хозяйкой симпатичной однушки за 600 рублей

Источник материала: Onliner

Удивительное рядом. Пока одни арендодатели просят предоплату за квартиру под честное слово, другие готовы предъявить и паспорт, и даже свидетельство о праве собственности на жилье, но, получив деньги, бесследно исчезают. То ли мошенники научились виртуозному фотошопу, то ли вообще уже ничего не боятся, то ли перед нами простое недоразумение и хозяйка однушки с отличным ремонтом в новостройке на проспекте Дзержинского действительно собиралась сдать ее за 600 рублей в месяц.













На днях в редакцию Onliner написали сразу несколько человек по поводу сомнительной однушки, которая сдавалась в аренду через сайты объявлений. Варианты жилья с очень похожим ремонтом «сдаются» и в Лепеле, и в Смолевичах, и в Киеве, и в Харькове. По словам «хозяйки» квартиры, она живет в другой стране и планировала приехать всего на несколько дней, поэтому требовала гарантий в виде предоплаты еще до показа.





В общем, ситуация очень похожа на стандартный «развод». Но добавились интересные детали: хозяйка по первой просьбе присылала фото последней страницы паспорта и свидетельство о госрегистрации права собственности на квартиру. Тем не менее, получив деньги, перестала отвечать на звонки и сообщения.











«Натыкались уже раз 5 на таких, — написал в редакцию минчанин. — Но в этот раз нам даже в качестве „гаранта“ скинули паспортные данные и данные на квартиру. Так как в данном доме проживают наши родители, мы сразу вычислили, что даже номер квартиры совпадает с трехкомнатной, а в объявлении и документах — однушка».





Но если документы и подделаны, то достаточно виртуозно, с соблюдением всех водяных знаков и штампов. Более того, данные банковской карты, на которые перевела деньги в счет залога другая минчанка, совпадают с этими документами. И паспорт, и свидетельство, и пластиковая карта оформлены на Инну Вишневскую. Фото в паспорте и в профиле Viber явно принадлежат одной и той же женщине, но, в отличие от фото из объявлений, которые распространены в интернете, фото хозяйки нагуглить не удалось, и даже специальный поиск похожих лиц в соцсетях не дал надежных результатов.





Onliner не удалось выяснить, кто такая Инна Вишневская — аватар или реальный человек. Сейчас она не отвечает на телефонные звонки и сообщения в Viber. Объявления об аренде квартиры удалены с профильных сайтов. До бана на Onliner пользователь с ником «3220133», от имени которого было размещено объявление, не провел на сайте даже месяца и не успел оставить никаких следов. Его профиль абсолютно чист. Минчанка Кристина, которая перевела на карту «квартиросдатчицы» 200 рублей, сегодня собирается писать заявление в милицию. Если женщина с фото узнает себя — просим ее связаться с редакцией: написать на se@onliner.by или в телеграм-бот .