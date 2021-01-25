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Белорусы заработали полмиллиона долларов атаками на сервисы и криптобиржи

25.01.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила о задержании двоих белорусов, которые на атаках криптобирж смогли заработать около $500 тысяч.

Все началось с 30-летнего бобруйчанина, который вел преступную деятельность с января 2018 года. Он на хакерских ресурсах покупал ПО для брутфорса, то есть получения несанкционированного доступа к аккаунтам через подбор правильных комбинаций букв и цифр. Молодой человек доработал софт и организовывал атаки на сайты. При этом он снимал квартиры, чтобы не попасться силовикам, а сам работал через удаленные виртуальные столы.

Получив доступ к аккаунту пользователя, он менял пароль, не давая реальному владельцу профиля зайти в свой кабинет. Затем эти аккаунты мужчина продавал через форумы. Иногда выводил деньги со счетов жертв на QIWI, Webmoney и кошелек для биткоинов. Среди пострадавших — площадки и сервисы Walmart, eBay, PSN, онлайн-биржи по продаже криптовалют.

Со временем бобруйчанин стал привлекать сторонних людей за вознаграждение. А 31-летнему минчанину он передал софт, чтобы тот сам взламывал аккаунты и перечислял бобруйчанину процент.

Двоих фигурантов дела задержали сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности МВД и УВД Могилевского облисполкома. Изъята компьютерная техника и банковские карты, на которых было около $200 тысяч. Средства обратят в доход государства.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Пресс-служба МВД Беларуси сообщила о задержании двоих белорусов, которые на атаках криптобирж смогли заработать около $500 тысяч.Читать далее…
 
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