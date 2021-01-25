Источник материала: Хартия'97

В США направили в Сенат статьи импичмента Трампа 25.01.2021, 17:28

Фото: fradkov.com.ua

Экс-президента Америки обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи с нападением на Капитолий.

Палата представителей Конгресса в понедельник официально направляет в Сенат статьи импичмента, выдвигая против бывшего президента США Дональда Трампа обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с атакой на Капитолий, которую толпа сторонников Трампа предприняла ранее в этом месяце, передает «Голос Америки» .

Разбирательство в Сенате должно начаться вскоре после 8 февраля. Такое решение было принято после того, как демократы и республиканцы согласились сделать краткий перерыв в процедурном процессе, чтобы дать как законодателям, выступающим в роли обвинителей, так и адвокатам Трампа время на подготовку.

Кроме того, перерыв позволит Сенату утвердить некоторые из кандидатур на министерские посты, выдвинутые президентом Джо Байденом.

Для осуждения Трампа потребуется, чтобы за это решение проголосовали две трети состава Сената. Учитывая то обстоятельство, что сегодня в верхней палате Конгресса – 50 республиканцев и 50 демократов, для принятия решения будет необходимо, чтобы за него проголосовали 17 республиканцев.

Если Трамп подвергнется осуждению, то состоится отдельное голосование, в результате которого ему может быть запрещено занимать в будущем какие-либо посты в федеральных органах власти.

Однако уже сегодня Дональд Трамп является единственным президентом в 245-летней истории США, которому импичмент был объявлен дважды. Напомним, что в первый раз импичмент был объявлен ему в 2019 году в связи с попытками использовать руководство Украины для поисков компромата на Джо Байдена в преддверии ноябрьских президентских выборов, однако Сенат признал Трампа невиновным.

Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что предстоящий процесс усилит раскол в стране.

Митт Ромни – единственный сенатор-республиканец, в 2019 году проголосовавший за осуждение Трампа, – выразил убеждение в том, что «подстрекательство к мятежу» является преступлением, заслуживающим импичмента.

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