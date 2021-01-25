Источник материала: Хартия'97

Из-за холода в жодинской школе дети учились в куртках 25.01.2021, 17:05

иллюстрационное фото

Родителям об этом не сообщили.

В одной из школ Жодино дети на прошедшей неделе на уроках сидели в верхней одежде, потому что потому в классах было холодно. Об этом ex-press.by сообщили родители учеников разных классов. «Мы узнали об этом от детей! При этом температура воздуха на улице на той неделе была минус 22!» — написали родители.

Что делать, если в классах холодно? Какая температура в классе допустима? Куда жаловаться на действия администрации школы? На эти вопросы ответил юрист и правозащитник Олег Мацкевич:

— Согласно «Санитарным нормам и правилам «Требования для учреждений общего среднего образования» оптимальные параметры температуры воздуха в учебных помещениях учреждений образования в холодный период года должны соответствовать +18 – +20 °С. Такое же требование содержит и постановление cовета министров «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования».

В соответствии с нормами Кодекса о браке и семье родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и законных интересов в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе в судах, без специального полномочия. Защита прав и законных интересов детей является и правом, и обязанностью родителей.

Из чего следует, что родители имеют право требовать от администрации учебного заведения сообщать им о любой угрозе здоровью детей, в том числе о низких температурах во время учебных занятий.

В свою очередь, администрация школы, на которой лежит ответственность за здоровье обучающихся во время нахождения их на занятиях, не имеет права подвергать учеников риску заболеваний. В случае невозможности обеспечить учебный процесс в условиях, установленных нормативными актами, должны быть предприняты меры, направленные в первую очередь на сохранение жизни и здоровья детей.

С этой целью администрация школы обязана извещать родителей учеников обо всех нестандартных ситуациях и угрозах, возникших в учреждении образования и влекущих неблагоприятные последствия для детей.

Обжаловать действия руководства школы можно в городской отдел образования, прокуратуру.

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