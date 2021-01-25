Просыпайтесь, белорусы!

Источник материала: Хартия'97

Фото: belsat.eu

Давайте уже, вопреки законам природы, начнем весну.

Телеграм канал «Баста!» опубликовал письмо неравнодушного читателя:

- Два недавних события все никак не дают мне покоя. Посадили 18 летнюю девчонку на 2 года за то, что она на щите ОМОНа что-то нарисовала. Вдумайтесь в эти цифры! Девчонке всего лишь 18 лет, а она сядет на 2 года за рисунок. Соразмерное наказание... Ведь «белый и пушистый» омоновец, по видимому, претерпел нечеловеческие страдания от этого рисунка, не может заснуть, страдает, к психологу ходит.

А вот другой, такой же белый и пушистый, очень ранимый и беззащитный "страж порядка" ударил в лицо женщину. Но вы не подумайте - он хороший. Он вообще герой! Он предотвратил надвигающуюся предполагаемую беду! Встретился лицом к лицу «с ужасным двухметровым накаченным монстром». А он ведь сам такой щупленький и слабенький. Жаль вот только друзья-товарищи не заметили его героический подвиг. Может они не заметили угрозу, исходящую от женщины? Ну не нам тут судить-рядить. За нас уже во всем разобрались...

Конечно, нас уже ничем не удивишь. Мы считаем, что мы закалённые. А может мы не закалённые, может, мы просто попрятались в своих норках и думаем: хорошо, что не меня; хорошо,что не со мной? Белорусы, проснитесь! Ничего не изменится, если мы просто будем лежать на диване и листать ленту «Басты», возмущаться, сотрясать воздух, обсуждать, представлять. Ничего! Потому что осознание, не подкрепленное действием, ничего само по себе не значит!

Давайте уже вопреки законам природы начнём весну не 1 марта, а на месяц раньше. Давайте спасём судьбу 18-летней белоруски и не дадим ей сломаться в тюрьме. Давайте спасём сами себя, что бы не мучиться потом от того, что могли, но не сделали.

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