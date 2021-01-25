Источник материала: Хартия'97

«Дворец Путина» вблизи: фотогалерея 2 25.01.2021, 16:51

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О дворце стало известно еще в 2010 году.

Снимки, сделанные командой российского оппозиционного политика Алексея Навального, демонстрируют масштабы и роскошь предполагаемого дворца российского президента Путина под Геленджиком, пишет Крым.Реалии .

О самом дворце стало известно давно, еще в 2010 году. Известно и имя его архитектора – это итальянец Ланфранко Чирилло.

В почти двухчасовом видеоролике изложена предполагаемая история строительства дворца, а его фактическим владельцем через подставные фирмы назван российский президент.

По данным «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда «жертвовали» деньги приближенные к Путину бизнесмены.

















































































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