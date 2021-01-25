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Чтобы правильнее питаться, достаточно следовать этим трем простым советам

25.01.2021 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хотите начать правильно питаться? Если быть к себе слишком строгим или не иметь четкого плана, слишком легко потерпеть неудачу, предупреждает Harvard Health Blog. И предлагает начать с с этих трех простых способов придерживаться более здоровой диеты.


Фото: unsplash.com

Стремитесь к натуральным продуктам

Посмотрите в свою тарелку и отметьте, где тут полуфабрикаты, а где нет. Подумайте, как можно заменить продукты глубокой переработки на более здоровую альтернативу. Это важно, потому что такую еду связывают с хроническим воспалением, болезнями сердца, диабетом, раком.

Одна из самых здоровых систем питания — это средиземноморская диета, богатая овощами, бобовыми, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами, рыбой, птицей и нежирными молочными продуктами (молоко, йогурт, небольшое количество сыра).

Придерживайтесь расписания

Запланируйте удобное время для трех основных приемов пищи и двух перекусов — и не ешьте в промежутках между ними. Это избавит вас от острого чувства голода, уменьшит стресс и сократит дневной калораж (случайные перекусы становятся особенно ощутимой проблемой, если вы работаете из дома). Не планируйте ужин или перекус очень поздно, когда ваш организм готовится ко сну.

Уменьшите размер порций

Попробуйте накладывать меньше — или брать меньшую тарелку. Не держите всю еду на столе (кастрюля с супом, миска салата и т.д.), чтобы избежать соблазна взять себе добавки: пусть перед вами стоит только тарелка с той порцией, что вы положили себе изначально. Не задерживайтесь за столом и не ешьте, когда чувствуете себя сытым. Полезно также попробовать считать калории, чтобы понимать, как много вы на самом деле едите.

Не берите на себя слишком много: попробуйте делать один шаг в неделю, записывать то, что едите, и контролировать — что сработало в вашем случае, а что нет.

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Хотите начать правильно питаться? Если быть к себе слишком строгим или не иметь четкого плана, слишком легко потерпеть неудачу в этом деле.
 
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