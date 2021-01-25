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Lada Niva Travel: «АвтоВАЗ» озвучил цены и начал прием заказов

25.01.2021 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России стартовал прием предварительных заказов на обновленный внедорожник Lada Niva, который, напомним, вместе с измененным дизайном передка получил приставку Travel в обозначении.


Стартовая стоимость Niva Travel в соседней стране составляет 747 900 рублей (без малого 10 тысяч долларов по текущему курсу) за автомобиль в исполнении Classic. В списке оснащения — подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, крепления для детских сидений Isofix и разделенная в пропорции 60/40 спинка заднего сиденья. Стоимость комплектации Comfort (кондиционер, обогрев передних сидений, центральный замок с ДУ, охлаждаемый вещевой ящик и 15-дюймовые литые диски) — от 804 900 рублей (10 750 долларов).


Версия Comfort Off-road обойдется в 844 900 рублей (около 11 300 долларов) — такой автомобиль отличается рейлингами на крыше, сигнализацией, обивкой потолка черного цвета, а также штатным шноркелем (позволяет преодолевать броды глубиной до полуметра), обвесом из неокрашенного пластика и 16-дюймовыми легкосплавными дисками с внедорожными шинами. Максимальная комплектация Niva Travel — Luxe, которая стоит от 890 900 рублей (11 900 долларов). В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, усиленная тонировка задних стекол и 16-дюймовые литые диски колес. Niva Travel в версии Luxe Off-road оценивается в 905 900 рублей (12 100 долларов).


Двигатель и трансмиссия остались у обновленной Niva без изменений — это 80-сильный двигатель объемом 1,7 л в комбинации с 5-ступенчатой «механикой», постоянным полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Дорожный просвет — 200 мм.


Выбрать и забронировать внедорожник можно онлайн — автомобиль бронируется только на три дня или без лимита по времени при внесении предоплаты в 10 тысяч рублей (133 доллара).

 
 
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В России стартовал прием предварительных заказов на обновленный внедорожник Lada Niva, который вместе с измененным дизайном передка получил приставку Travel в...
 
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