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Пугачева отписалась от инстаграма Киркорова. В интернете думают, что из-за поста о Путине
Источник материала: Tut.by
Среди тех, на кого подписана Алла Пугачева в инстаграме, больше нет Филиппа Киркорова. Хотя певица ранее была на него подписана. На это
«Отписку» Аллы Пугачевой от аккаунта ее экс-мужа Филиппа Киркорова заметили 23 января. Как раз в этот день в России
Также 23 января тот же телеграм-канал «Кровавая барыня» обратил внимание: примадонна подписалась на инстаграм-аккаунт Навального.
К вечеру 25 января ситуация не изменилась.
Пользователи интернета связали эти два факта и посчитали: решение Аллы Пугачевой связано с постом Филиппа Киркорова от 21 января. В этот день певец высказался в поддержку Владимира Путина.
«Контент для понимающих и знающих! Кто мыслит „границами“ — не задерживайтесь, проходите мимо! В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 —
Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД Литвы налаживал отношения, а не набрасывался на людей, партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах… Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких „умников“», —
Сама Алла Пугачева никак не высказывалась по поводу ситуации. Последний пост певицы был опубликован 3 января.
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Среди подписок Аллы Борисовны аккаунта Киркорова больше нет. Зато нашелся профиль Навального.
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