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Пугачева отписалась от инстаграма Киркорова. В интернете думают, что из-за поста о Путине

25.01.2021 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди тех, на кого подписана Алла Пугачева в инстаграме, больше нет Филиппа Киркорова. Хотя певица ранее была на него подписана. На это обратил внимание телеграм-канал «Кровавая барыня», который принадлежит Ксении Собчак.


Фото: Игорь Матвеев

«Отписку» Аллы Пугачевой от аккаунта ее экс-мужа Филиппа Киркорова заметили 23 января. Как раз в этот день в России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Также 23 января тот же телеграм-канал «Кровавая барыня» обратил внимание: примадонна подписалась на инстаграм-аккаунт Навального.

К вечеру 25 января ситуация не изменилась.


Официальный аккаунт Филиппа Киркорова называется fkirkorov, но совпадений с этим словом в подписках Аллы Пугачевой не нашлось.

Зато среди подписок примадонны легко можно найти оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Пользователи интернета связали эти два факта и посчитали: решение Аллы Пугачевой связано с постом Филиппа Киркорова от 21 января. В этот день певец высказался в поддержку Владимира Путина.

«Контент для понимающих и знающих! Кто мыслит „границами“ — не задерживайтесь, проходите мимо! В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 —
предлагаю всем „обнулиться“! Блогерам и другим „новичкам“ предлагаю закончить играть в серьезные игры… Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один „немецкий“ пациент в истории, все помнят к чему это привело.

Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД Литвы налаживал отношения, а не набрасывался на людей, партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах… Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких „умников“», — написал Филипп Киркоров.

Сама Алла Пугачева никак не высказывалась по поводу ситуации. Последний пост певицы был опубликован 3 января.

 
 
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Среди подписок Аллы Борисовны аккаунта Киркорова больше нет. Зато нашелся профиль Навального.
 
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