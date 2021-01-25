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Немецкое издание предложило провести ЧМ-2021 в подземном стадионе Путина из расследования Навального

25.01.2021 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире наша непостоянная рубрика «Шапито дня». Одно из ведущих изданий Германии Frankfurter Allgemeine Zeitun, которое поддерживало перенос ЧМ-2021 из Беларуси, опубликовало свою идею, где могут состояться хоккейные матчи, которых в Беларуси уже точно не увидят.

Издание предложило организовать турниры во дворце Владимира Путина в Геленджике — об этой резиденции в своем расследовании рассказал Алексей Навальный. Если верить политику, на территории дворца президента РФ есть подземный хоккейный стадион. 

Во Frankfurter Allgemeine Zeitun также предложили, чтобы в соревнованиях участвовали Лукашенко и Путин. А судьей на мероприятие позвали бы – кого бы вы думали – главу IIHF Рене Фазеля. 

Автор идеи и издания, спортивный редактор Кристоф Беккер, пишет: «Недавно шла речь об организации прощальной игры Дональда Трампа в гольф — с надеждой никогда больше его не увидеть. А на этой неделе к паноптикуму спортивных объектов для потенциальных политических пенсионеров добавилась впечатляющая собственность президента России. Беспилотник полетал над безвкусной дачей-монстром, а Алексей Навальный показал ее в своем фильме. И что же бросилось в глаза?

Точно, подземный хоккейный стадион. В конце концов, может он позволить себе такую мелочь? И, учитывая довольно неприятную общую ситуацию, вот предложение для Международной федерации хоккея: пусть бы Путин и его хоккейный двоюродный брат Лукашенко сыграли там между собой все матчи чемпионата мира, который только что прошляпил правитель Беларуси.

За соблюдением правил пусть следит Рене Фазель. Обращаю внимание: господин Путин был бы на льду в качестве спортсмена из России с нейтральным статусом. А потом закройте их там, пожалуйста. С этим не должно быть проблем, хотя эти джентльмены и знают все о блокировках, изоляциях и локаутах. Мир одним махом стал бы лучше. Посредством хоккея». 

 
 
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В эфире наша непостоянная рубрика «Шапито дня». Одно из ведущих изданий Германии Frankfurter Allgemeine Zeitun, которое поддерживало перенос ЧМ-2021 из Беларуси, опубликовало...
 
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