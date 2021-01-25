"Исторические процессы еще никому не удалось остановить арестами или расстрелами" Игорь Лосик прекратил голодовку

Свабода. Напомним, журналист и администратор телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года-212 дней. С 15 декабря 2020 года Игорь голодал, передает





Он отказывался принимать пищу в знак протеста против выдвижения новых обвинений по статье 293 - подготовка к участию в массовых беспорядках.





Ранее Игоря обвиняли только по 342 статье Уголовного кодекса - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Состояние Игоря начало ухудшаться после месяца голодовки, на прошлой неделе его перевели в камеру, где установлено круглосуточное видеонаблюдение.





По словам политзаключенного, он имеет серьезные проблемы с давлением, которое резко меняется в течение дня. Игоря в камере периодически наблюдают тюремные врачи, с ним также разговаривал психолог.





25 января с Игорем Лосиком в следственной тюрьме Жодино встретился его адвокат Дмитрий Лепретор. Через него Игорь передал большое обращение ко всем, кто его поддерживал.





"Я решил прекратить голодовку, - передал Игорь из заключения. - Почему я это сделал? Действительно по собственному желанию. Я не принимал пищу более сорока дней, и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще.





Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым.





А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой сознательный выбор страдали другие.





Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас.





У меня никогда не было желания как-то выделиться, я не хотел публичности.





Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочь. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру.





Меня арестовали задолго до выборов, и я не представлял, не осознавал тех кардинальных изменений, которые произошли за последние полгода. Из тюрьмы это не так заметно.





Я понял, что могу на вас рассчитывать, потому что у вас все получится. Сейчас я в этом абсолютно уверен. Вам не чужды сочувствие и солидарность, а им плевать на страдания сотен семей, детей, на человеческие жизни. Вы не подведете.





Сейчас такие времена, когда нет неправильных решений, есть поступки.





За зимой обязательно наступает весна, ночь сменяется рассветом. Исторические процессы еще никому не удалось отменить или остановить никакими декретами, арестами или расстрелами.





Всем-всем большое спасибо за поддержку, буду ждать хороших новостей





P.S. Многие писали, что я ничего не добьюсь. Это не так. Своим поступком я привлек внимание не только к своему делу, но и к положению с политическими заключенными в нашей стране.





Сейчас о нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осужденных. Это немало.





Надеюсь, что с прекращением моей голодовки тема политических заключенных не уйдет из общественного порядка. Еще раз всем спасибо за поддержку и солидарность".