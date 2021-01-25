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Снытина: "Мы боремся за свободу" - не просто слова! Особенно после новостей о концлагерях

25.01.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина высказала поддержку белорусскому народу.

«НАРОД — я горжусь каждым из нас!

«Мы боремся за свободу» это не просто слова! Особенно после новостей о строительстве концлагерей для «лишних людей», для людей, которые очнулись и хотят изменить сложившуюся ситуацию в стране для себя, для своих детей и для старшего поколения!

Горжусь людьми, которые каждый день преодолевают свои страхи и шаг за шагом идут вперед, ВМЕСТЕ, упорно! Так победим!» – написала Снытина.
 
Теги: Новости
 
 
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Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина высказала поддержку белорусскому народу.
 
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