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Зефирная столица: как производят сладости в Бобруйске?

25.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» отправляемся на фабрику, чтобы узнать рецепт легендарных сладостей, и увидеть, как в творческой мастерской рождаются новые вкусы на радость всем сладкоежкам.

Какие технологии производства дошли до наших дней и благодаря чему лакомство сохранило тот самый вкус из детства? Как делают зефир в шоколаде и в каких странах продукция завода пользуется особой популярностью? Как фруктовые реки превращаются в мармелад и как знаменитые цитрусовые дольки завоевывают мировые рынки?

«Основной рецепт и зефира, и мармелада до гениальности прост – всего три-четыре компонента. Но на сегодняшний день есть возможность активно использовать соковые добавки, фруктовые порошки и натуральные экстракты. Это многообразие вкусов позволяет получить такой большой ассортимент», – говорит главный технолог Татьяна Барбас.

Классический зефир и без сахара. Элитная серия ручной работы с ароматами цветов и зимняя фантазия со вкусом корицы и мандарина. И еще десятки вкусовых сочетаний. Ассортимент бобруйского завода способен удовлетворить аппетиты даже самых взыскательных гурманов. Город по праву можно назвать зефирной столицей, а скоро в Беларуси появится еще одна – мармеладная.



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В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» отправляемся на знаменитую фабрику, чтобы разгадать рецепт легендарных сладостей.
 
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