|
Зефирная столица: как производят сладости в Бобруйске?
25.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом выпуске программы
Какие технологии производства дошли до наших дней и благодаря чему лакомство сохранило тот самый вкус из детства? Как делают зефир в шоколаде и в каких странах продукция завода пользуется особой популярностью? Как фруктовые реки превращаются в мармелад и как знаменитые цитрусовые дольки завоевывают мировые рынки?
Классический зефир и без сахара. Элитная серия ручной работы с ароматами цветов и зимняя фантазия со вкусом корицы и мандарина. И еще десятки вкусовых сочетаний. Ассортимент бобруйского завода способен удовлетворить аппетиты даже самых взыскательных гурманов. Город по праву можно назвать зефирной столицей, а скоро в Беларуси появится еще одна – мармеладная.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» отправляемся на знаменитую фабрику, чтобы разгадать рецепт легендарных сладостей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)