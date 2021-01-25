Зефирная столица: как производят сладости в Бобруйске?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» отправляемся на фабрику, чтобы узнать рецепт легендарных сладостей, и увидеть, как в творческой мастерской рождаются новые вкусы на радость всем сладкоежкам.

Какие технологии производства дошли до наших дней и благодаря чему лакомство сохранило тот самый вкус из детства? Как делают зефир в шоколаде и в каких странах продукция завода пользуется особой популярностью? Как фруктовые реки превращаются в мармелад и как знаменитые цитрусовые дольки завоевывают мировые рынки?

«Основной рецепт и зефира, и мармелада до гениальности прост – всего три-четыре компонента. Но на сегодняшний день есть возможность активно использовать соковые добавки, фруктовые порошки и натуральные экстракты. Это многообразие вкусов позволяет получить такой большой ассортимент», – говорит главный технолог Татьяна Барбас.

Классический зефир и без сахара. Элитная серия ручной работы с ароматами цветов и зимняя фантазия со вкусом корицы и мандарина. И еще десятки вкусовых сочетаний. Ассортимент бобруйского завода способен удовлетворить аппетиты даже самых взыскательных гурманов. Город по праву можно назвать зефирной столицей, а скоро в Беларуси появится еще одна – мармеладная.