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МИД РФ: эксперты начали практическую работу по продлению договора СНВ-3

25.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв - Sputnik. Эксперты из России и США приступили к практической работе по продлению договора СНВ-3, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
США хотят проработать с Россией продление на год СНВ-3 – Белый дом

"Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала"– такое заявление Захарова сделала в эфире телеканала "Россия 24". 

Напомним, президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий договор СНВ без всяких условий на год. Четыре дня спустя МИД РФ сообщил, что кроме готовности продлить на год СНВ-3 Москва предлагает Вашингтону заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Договор СНВ-3 между США и Россией вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы для того, чтобы через семь лет общее количество вооружений не превышало установленное договором количество. СНВ-3 сегодня – единственный действующий договор об ограничении вооружений между Россией и США, истекает он 5 февраля 2021 года. В случае его непродления в мире не останется ни одного соглашения, регламентирующего арсеналы ядерных держав.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

 
Теги: Минск
 
 
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Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона.
 
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