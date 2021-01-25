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МИД РФ: эксперты начали практическую работу по продлению договора СНВ-3
25.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв - Sputnik. Эксперты из России и США приступили к практической работе по продлению договора СНВ-3, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
"Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала"– такое заявление Захарова сделала в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, президент России Владимир Путин 16 октября
Договор СНВ-3 между США и Россией вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы для того, чтобы через семь лет общее количество вооружений не превышало установленное договором количество. СНВ-3 сегодня – единственный действующий договор об ограничении вооружений между Россией и США, истекает он 5 февраля 2021 года. В случае его непродления в мире не останется ни одного соглашения, регламентирующего арсеналы ядерных держав.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
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Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона.
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