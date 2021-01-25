Источник материала: Sputnik Беларусь

Несколько лет назад Олег Марчук из Минска пережил непростой развод. Сейчас он самостоятельно воспитывает 12-летнюю дочь, занимается бизнесом, а свободное время посвящает многочисленным хобби.

Друзья Олега знают его как человека, который любит спорт и экстрим, никогда не сидит на месте и постоянно ищет приключения. Об активном отце-одиночке один из них сообщил редакторам популярной программы "Давай поженимся".

Недавно Олега пригласили на запись программы в Москву. О том, как это было, он рассказал корреспонденту Sputnik Тамаре Зениной.

Невеста с ужасающей историей

"Честно говоря, я не отнесся к этому приглашению серьезно, ехал просто развеяться, даже не знал, к кому именно. Но меня заранее предупредили, что невеста мне не подойдет, и попросили в случае, если она выберет меня, отказать максимально корректно", – говорит Олег.

© Photo : из личного архива Олега Марчука Друзья Олега знают его как любителя спорта, экстрима и искателя приключений

Невеста в той программе и правда ни по каким параметрам не подходила белорусскому жениху.

Историю 30-летней кондукторши Натальи Лариса Гузеева назвала "ужасающей". Мать троих детей, по факту не воспитывающая двоих старших, обвинила последнего мужа в растлении их маленькой дочки, за что тот отбывает наказание в колонии строгого режима.

Внятно доказать или хотя бы просто рассказать о том, что произошло, ни героиня, ни ее психически нездоровая мать так и не смогли.

Видимо, чтобы помочь женщине разобраться в сложившейся ситуации, к ней в качестве одного из женихов и пригласили Олега Марчука с зеркальной, по словам ведущих, историей.

В свое время он стал жертвой оговора бывшей супруги, которая пыталась обвинить его в педофилии.

"Сейчас стало "модно" женщинам, дошедшим до какой-то крайности в отношениях, обвинять мужа в растлении детей. Надо сказать, что доказать обратное в такой ситуации очень сложно. Поэтому исключать, что того мужчину тоже оговорили, нельзя", – прокомментировал Олег ситуацию.

Будучи счастливым отцом, он приготовил сюрприз для маленькой дочки героини. Надо сказать, что мужчина предусмотрел все: была и сказка, и сладости, и большой плюшевый медведь.

Его сюрприз растрогал и зрителей, и ведущих. Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина не могли сдержать слез и снимали видео на свои телефоны.

"Я хотел для этого маленького чуда сделать праздник, подарить хорошее настроение и от души пожелал счастливого детства", – признался Олег, и, надо сказать, ему это удалось.

Тем не менее, ведущие и даже сама невеста согласились с тем, что этот белорусский жених не "герой ее романа".

Конфеты вырезали, что еще осталось за кадром

Олег рассказал, что после записи программы его неоднократно приглашали на передачу уже в качестве главного героя, предлагали любых невест на выбор. Но он отказался.

"На самом деле, я ехал туда не устраивать личную жизнь, а просто развеяться, воспринял это как приключение. Серьезные отношения могу построить сам без посторонней помощи", – уверен собеседник Sputnik.

Он охотно делится тем, что осталось за кадром. Главное – впечатление от ведущих.

"С Ларисой Гузеевой я совершил ошибку с самого начала. Меня предупреждали, что ей нельзя напоминать про фильм "Жестокий романс". Но я не смог сдержаться", – вспоминает Олег про свой неуклюжий комплимент.

Вернуть расположение помогли шикарные корзины с цветами и большие подарочные коробки конфет. Последние, кстати, из телевизионной версии вырезали.

© Photo : из личного архива Олега Марчука Астролог Василина Володина показалась Олегу слишком высокомерной в сравнении с ее экранным образом

"Астролог Василиса Володина по телевизору кажется очень лояльной, и она мне представлялась помягче и попроще. Но при встрече оказалась слишком высокомерной дамой", – удивляет Олег.

Самой дружелюбной ему показалась сваха Роза Сябитова.

© Photo : из личного архива Олега Марчука Сваха Роза Сябитова показалась Олегу самой дружелюбной из ведущих шоу

"Она невероятно маленького роста. Очень открытая, добрая и милая женщина. Много положительного сказала в мой адрес. Роза фотографировалась со всеми желающими", – показывает Олег фотографии с ведущими и замечает, что Гузеева категорически не позволяет себя снимать никому.

50 грамм для храбрости

"Интересно, что перед началом передачи всем участникам предлагают по 50 грамм коньяка для храбрости", – рассказывает собеседник.

Он подтверждает, что запись в студии очень отличается от версии, которая появляется в эфире.

"В телевизионную версию не вошло больше половины моей истории, вырезали почти все комментарии из комнаты", – говорит Олег.

Он также рассказал, что всем участникам предоставляют гостиницу.

"Правда, мне она не понравилась. У такой программы могла быть и получше", – уточняет бывший участник.

Больше всего его удивила аудитория. После выхода в эфир программы с участием Олега Марчука оказалось, что "Давай поженимся" вовсе не удел домохозяек.

"После эфира мне звонили знакомые из разных стран, причем те, кого никак не ожидал увидеть среди поклонников подобных шоу. Звонили и бизнесмены, и прокуроры, и спортсмены", – смеется Олег.

Он признается, что ни рабочие моменты на съемочной площадке, ни другие непредвиденные обстоятельства его, как истинного любителя приключений, не смутили и впечатления от участия в программе остались самые положительные.

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