Что происходит с организмом, когда вы едите помидоры?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Специалисты в области питания и медицины не раз сходились во мнении о неоднозначности помидоров. Эти овощи совершенно точно не могут соперничать с продуктами, наполненными жирами и белками, при этом благоприятное воздействие любимого лакомства повышается лишь в сочетании с другими продуктами питания.

Также не всякий организм готов справляться с большим количеством компонентов, входящих в состав овоща, отчего медики всегда настаивают на его умеренном употреблении.

Помидор со знаком плюс

Удивительное и, пожалуй, главное свойство помидора – способность нормализовать работу человеческих органов и вылечить большое количество недугов.

Помидоры содержат большое количество витаминов, а также антиоксидантов, защищающих организм от сердечных и онкологических заболеваний. А органические кислоты, заключенные в овоще, стимулируют пищеварение и поддерживают кислотно-щелочной баланс.

Если вы подвержены частым переменам настроения, а каждая неудача ведет к депрессивным мыслям, томат – ваш продукт. В моменты грусти он действует ничуть не хуже пресловутого шоколада.

Свою популярность томаты приобрели и в диетологии: ведь хром, входящий в состав помидоров, притупляет чувство голода, отчего исчезает желание дежурить возле холодильника.

Также томаты хорошо справляются с грибковыми инфекциями, отравлениями и при сильном похмелье. Так что на утро после застолья предпочтите помидор надоевшему рассолу.

По словам гуру красоты, сок помидора хорошо борется с угревой сыпью и даже выпадением волос. А помидорные маски для лица сделают вашу кожу гладкой и шелковистой.

Помидор со знаком минус

И хотя томат считается полезным продуктом, не каждый может употреблять его в большом количестве. Особенно это касается аллергиков, которым помидор противопоказан. В список болезней, при которых нельзя употреблять этот продукт, входят подагра, артрит и заболевания почек.

Все потому, что в овоще содержится большое количество щавелевой кислоты и желчегонного вещества. Это может повлиять на водно-солевой обмен и даже спровоцировать увеличение фосфатных камней. Диетологи советуют отказаться от томатов на ужин, а также пожалеть желудок и не сочетать овощ с мясом, рыбой и яйцами.

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