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Водитель был быстр и даже совершил эффектный разворот, а потом его задержали (видео)
Источник материала: Onliner
22 января в агрогородке Княгинин Мядельского района сотрудники спецподразделения Госавтоинспекции Минской области задержали водителя, который пытался скрыться. Погоня попала на запись регистратора, установленного в служебном автомобиле.
— Неоднократные требования об остановке водитель Peugeot 405 игнорировал, увеличивая при этом скорость движения, — рассказали в ГАИ.
За рулем Peugeot находился 29-летний житель Гродненской области, впоследствии при медосвидетельствовании у него было выявлено 2,2 промилле алкоголя.
— Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 18.16 КоАП за нетрезвое вождение, — отметили в Госавтоинспекции.
В отношении водителя составлено 2 протокола. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.
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