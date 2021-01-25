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Водитель был быстр и даже совершил эффектный разворот, а потом его задержали (видео)

25.01.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

22 января в агрогородке Княгинин Мядельского района сотрудники спецподразделения Госавтоинспекции Минской области задержали водителя, который пытался скрыться. Погоня попала на запись регистратора, установленного в служебном автомобиле.

— Неоднократные требования об остановке водитель Peugeot 405 игнорировал, увеличивая при этом скорость движения, — рассказали в ГАИ.

За рулем Peugeot находился 29-летний житель Гродненской области, впоследствии при медосвидетельствовании у него было выявлено 2,2 промилле алкоголя.

— Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 18.16 КоАП за нетрезвое вождение, — отметили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя составлено 2 протокола. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

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22 января в агрогородке Княгинин Мядельского района сотрудники спецподразделения Госавтоинспекции Минской области задержали водителя, который пытался скрыться....
 
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