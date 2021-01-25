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Патч для Cyberpunk 2077 добавил в игру критический баг

25.01.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе CD Projekt RED выпустила большой патч 1.1 для Cyberpunk 2077. Помимо улучшения производительности и исправления ошибок, обновление принесло новый критический баг. Об этом сообщает ресурс IGN.

Ошибка возникает в сюжетном квесте «Вниз по улице». Персонаж Горо Такемура в конце этого задания должен завершить квест, позвонив по телефону. Звонок идет, однако персонаж ничего не говорит — соответственно, задание не может завершиться.

CD Projekt RED сообщила, что в курсе проблемы. Пока компания изучает причины возникновения бага, миссию (в описании проблемы указано, что баг касается миссии «Старые друзья») предлагается пройти по такому алгоритму:

  1. Загрузите файл сохранения, созданный перед тем, как Ви и Такэмура выходят из офиса Вакако.
  2. Сразу после выхода из офиса нужно закончить разговор с Такэмурой.
  3. После окончания разговора и обновления задания пропустите 23 часа.
  4. Посмотрите, появится ли диалог после этого.
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На прошлой неделе CD Projekt RED выпустила большой патч 1.1 для Cyberpunk 2077. Помимо улучшения производительности и исправления ошибок, обновление принесло новый критический...
 
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