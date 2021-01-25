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Патч для Cyberpunk 2077 добавил в игру критический баг
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе CD Projekt RED выпустила большой патч 1.1 для Cyberpunk 2077. Помимо улучшения производительности и исправления ошибок, обновление принесло новый критический баг. Об этом
Ошибка возникает в сюжетном квесте «Вниз по улице». Персонаж Горо Такемура в конце этого задания должен завершить квест, позвонив по телефону. Звонок идет, однако персонаж ничего не говорит — соответственно, задание не может завершиться.
CD Projekt RED сообщила, что в курсе проблемы. Пока компания изучает причины возникновения бага, миссию (в описании проблемы указано, что баг касается миссии «Старые друзья») предлагается пройти по такому алгоритму:
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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На прошлой неделе CD Projekt RED выпустила большой патч 1.1 для Cyberpunk 2077. Помимо улучшения производительности и исправления ошибок, обновление принесло новый критический...
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