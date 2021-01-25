Патч для Cyberpunk 2077 добавил в игру критический баг

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе CD Projekt RED выпустила большой патч 1.1 для Cyberpunk 2077. Помимо улучшения производительности и исправления ошибок, обновление принесло новый критический баг. Об этом сообщает ресурс IGN.

Ошибка возникает в сюжетном квесте «Вниз по улице». Персонаж Горо Такемура в конце этого задания должен завершить квест, позвонив по телефону. Звонок идет, однако персонаж ничего не говорит — соответственно, задание не может завершиться.

CD Projekt RED сообщила, что в курсе проблемы. Пока компания изучает причины возникновения бага, миссию (в описании проблемы указано, что баг касается миссии «Старые друзья») предлагается пройти по такому алгоритму:

Загрузите файл сохранения, созданный перед тем, как Ви и Такэмура выходят из офиса Вакако. Сразу после выхода из офиса нужно закончить разговор с Такэмурой. После окончания разговора и обновления задания пропустите 23 часа. Посмотрите, появится ли диалог после этого.