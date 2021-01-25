Игорь Лосик прекратил голодовку. Он отказывался от еды 41 день

Источник материала: Onliner

Консультант «Радыё „Свабода“» и администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик начал голодать с 15 декабря 2020 года. Сегодня шел 42-й день его протеста. Стало известно о том, что Лосик прекратил голодовку по собственному желанию, передает «Радыё „Свабода“».

В телеграм-канале блогера Антона Мотолько появилось обращение Игоря, которое он передал из заключения. Публикуем текст полностью:

— Я решил прекратить голодовку. Почему я это сделал? Точно по собственному желанию. Я не принимал пищу больше сорока дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым.

А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас.

У меня никогда не было желания как-то выделяться, я не хотел публичности.

Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочку. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру.

Меня арестовали задолго до выборов, и я не представлял, не осознавал тех кардинальных изменений, которые произошли за последние полгода. Из тюрьмы это не так заметно. Я понял, что могу на вас положиться, потому что у вас все получится. Теперь я в этом абсолютно уверен. Вам не чужды сострадание и солидарность, а им плевать на мучения сотен семей, детей, на человеческие жизни. Вы не подведете. Сейчас такие времена, когда нет неправильных решений, есть поступки.

За зимой обязательно наступает весна, ночь сменяется рассветом. Исторические процессы еще никому не удалось отменить либо остановить никакими декретами, арестами или расстрелами.

Всем-всем огромное спасибо за поддержку, буду ждать хороших новостей.

P.S. Многие писали, что я ничего не добьюсь. Это не так. Своим поступком я привлек внимание не только к своему делу, но и к положению с политическими заключенными в нашей стране. Сейчас о нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осужденных. Это немало. Надеюсь, что с прекращением моей голодовки тема политических заключенных не уйдет из общественной повестки. Еще раз всем спасибо за поддержку и солидарность.

Напомним, Игорь Лосик - это администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга». 25 июня к нему домой пришли с обыском. Уже вечером того же дня выяснилось, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, а сам Игорь находится на Окрестина.

Позже Лосика обвинили по уголовной статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». 15 декабря ему предъявили новое обвинение - по ст. 293 «Приготовление к участию в массовых беспорядках»

В тот же день жена Игоря Лосик рассказала Onliner, что ее муж объявил бессрочную голодовку.

— Да, все верно, он объявил голодовку до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения, — прокомментировала Дарья.

Кстати, в 2011 году Лосик был инициатором мирных протестов на площади. После этого Лосик завел аккаунт в Twitter, где писал о политике.